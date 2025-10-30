Partisipasi Sinar Prapanca dalam Rapat Kerja SKK Migas 2025, Dorong Ketahanan Energi

jpnn.com, JAKARTA - PT Sinar Prapanca berpartisipasi dalam Rapat Kerja Pengamanan Hulu Migas 2025 yang diselenggarakan oleh SKK Migas di Hotel Pullman, Bogor, Jawa Barat pada 28-29 Oktober 2025.

Kegiatan tersebut mengusung tema 'Transformasi Pengamanan Hulu Migas: Grand Design Pengamanan Hulu Migas Melalui Sinergi Teknologi, Pemberdayaan Masyarakat, Intelijen, dan Sustainability untuk Ketahanan Energi Nasional'.

Forum dua hari itu menjadi ajang strategis bagi pemerintah, aparat keamanan, dan sektor swasta untuk merumuskan arah kebijakan bersama dalam membangun Grand Design Pengamanan Hulu Migas 2025-2030.

Sebagai perusahaan penyedia layanan keamanan nasional, PT Sinar Prapanca turut mendukung langkah SKK Migas dalam memperkuat sistem keamanan energi yang berkelanjutan.

Dalam kesempatan itu, Mayjen TNI (Purn) Ujang Martenis, S.H., Direktur Operasional PT Sinar Prapanca, menjadi salah satu narasumber dan membawakan paparan berjudul 'Peran Pemberdayaan Masyarakat dalam Sustainability untuk Ketahanan Energi Nasional'.

Dia menekankan bahwa keberhasilan pengamanan sektor migas tidak hanya bergantung pada teknologi dan sistem, tetapi juga pada partisipasi aktif masyarakat di sekitar wilayah operasi.

“Pemberdayaan masyarakat merupakan bagian penting dari sistem keamanan berkelanjutan. Ketika masyarakat dilibatkan dan diberdayakan, mereka akan menjadi mitra strategis dalam menjaga stabilitas dan ketahanan energi nasional,” ungkap Bapak Ujang Martenis dalam keterangan resmi.

Melalui partisipasi itu, PT Sinar Prapanca mempertegas komitmennya dalam mendukung inisiatif SKK Migas untuk membangun sistem pengamanan hulu migas yang modern, inklusif, dan berorientasi pada keberlanjutan.