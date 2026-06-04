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JPNN.com - Daerah - Riau

Paru-Paru Robek Ditembus Peluru, Korban Penembakan di Inhu Masih Dirawat Intensif

Kamis, 04 Juni 2026 – 08:01 WIB
Paru-Paru Robek Ditembus Peluru, Korban Penembakan di Inhu Masih Dirawat Intensif - JPNN.COM
Tampak kondisi korban penembakan di PT SBP Inhu, Zulkifli menjalani perawatan medis karena mengalami luka tembak di paru-paru. Foto:Source for JPNN.

jpnn.com - Kondisi Zulkifli (41) korban penembakan dalam penyerangan yang terjadi di area PT Sinar Belilas Perkasa (SBP), Desa Sungai Raya, Kecamatan Rengat, Kabupaten Indragiri Hulu (Inhu), Riau, masih kritisi

Zulkifli menjalani operasi besar akibat luka tembak yang dideritanya.

Hingga kini korban masih menjalani perawatan intensif di ruang Intensive Care Unit (ICU) dan masih menggunakan alat bantu pernapasan atau ventilator.

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Humas PT SBP Abdul Rahman Manurung mengatakan kondisi korban saat ini sudah sadar dan relatif stabil.

Tim medis terus melakukan pemantauan ketat sambil secara bertahap mengurangi bantuan ventilator agar pasien dapat bernapas secara mandiri.

“Untuk saat ini pasien masih terpasang selang bantu napas. Kondisinya sudah sadar dan relatif stabil. Sesuai rencana dokter spesialis, pengaturan mesin ventilator akan diturunkan secara bertahap hingga alat bantu napas bisa dilepas,” ujar Abdul Rabu (3/6).

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Berdasarkan hasil pemeriksaan medis, Zulkifli mengalami luka serius akibat proyektil peluru yang menembus bagian dada dan menyebabkan robeknya paru-paru.

Selain itu, korban juga mengalami patah tulang rusuk serta luka tembak pada bagian dada belakang.

Hingga kini korban penembakan di Inhu masih dirawat intensif di ruang ICU dengan menggunakan alat bantu pernapasan atau ventilator.

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TAGS   Penembakan  Inhu  Rengat  PT Sinar Belilas Perkasa  PT SBP 
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