Close Banner Apps JPNN.com
Download Apps JPNN.com
JPNN.com App
Aplikasi Berita Terbaru dan Terpopuler
Dapatkan di Play Store atau Apps Store
Download Apps JPNN.com
Rubrik JPNN.comMENU JPNN.com JPNN.com Pencarian kata kunci hari ini
JPNN.com - Teknologi - Smart Techno

PAS7700 Hadir untuk Dukung Infrastruktur Data Enterprise Berbasis AI

Selasa, 26 Mei 2026 – 11:59 WIB
PAS7700 Hadir untuk Dukung Infrastruktur Data Enterprise Berbasis AI - JPNN.COM
PAS7700 hadir di Indonesia untuk mendukung kebutuhan penyimpanan data enterprise berbasis AI. Foto: Synology

jpnn.com, JAKARTA - Synology meluncurkan PAS7700 di Indonesia, sebagai sistem penyimpanan data all-flash NVMe pertama miliknya dengan arsitektur aktif-aktif untuk kebutuhan enterprise berskala besar.

Perangkat tersebut dirancang untuk mendukung beban kerja krusial dengan performa tinggi, operasional tanpa henti, serta efisiensi biaya bagi perusahaan yang menghadapi pertumbuhan data secara masif.

Peluncuran PAS7700 dilakukan di tengah meningkatnya adopsi teknologi kecerdasan buatan atau artificial intelligence (AI), analisis big data, dan digitalisasi operasional di berbagai sektor industri di Indonesia.

Baca Juga:

Seiring perkembangan tersebut, infrastruktur data dinilai tidak lagi hanya berfungsi sebagai tempat penyimpanan, melainkan telah menjadi fondasi utama dalam mendukung operasional bisnis sehari-hari.

Indonesia Country Manager Synology Clara Hsu, mengatakan perusahaan di Indonesia kini semakin aktif mengadopsi teknologi AI dan otomatisasi sistem sehingga beban kerja pusat data internal meningkat signifikan.

“PAS7700 hadir sebagai jawaban langsung kami bagi berbagai industri di Indonesia yang ingin memperbarui infrastruktur yang sudah ada agar mampu mengikuti kebutuhan pengelolaan data yang terus meningkat pesat,” ujar Clara.

Baca Juga:

Menurut dia, arsitektur aktif-aktif yang dimiliki PAS7700 memungkinkan pemrosesan data berskala besar dan aplikasi berbasis AI berjalan selama 24 jam tanpa gangguan.

Executive Vice President Synology NAS Group, Bie-i Chu, menambahkan PAS7700 merupakan hasil pengalaman Synology selama lebih dari 25 tahun di industri penyimpanan data serta kolaborasi dengan pengguna enterprise.

Synology luncurkan PAS7700 di Indonesia untuk dukung kebutuhan data enterprise berbasis AI.

Silakan baca konten menarik lainnya dari JPNN.com di Google News

TAGS   Synology  Infrastruktur Data  PAS7700  sistem penyimpanan data 
BERITA SYNOLOGY LAINNYA:

JPNN VIDEO

BERITA LAINNYA
BERITA TERPOPULER
JPNN.com Facebook JPNN.com Twitter JPNN.com Line JPNN.com Telegram JPNN.com Linkedin JPNN.com WhatsApp