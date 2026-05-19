JPNN.com - Olahraga - Sepak Bola

Pasang Target Tinggi, Carlo Ancelotti Percaya Brasil Juara Piala Dunia 2026

Selasa, 19 Mei 2026 – 10:20 WIB
Carlo Ancelotti. Foto: uefa

jpnn.com - JAKARTA - Pelatih Timnas Brasil Carlo Ancelotti percaya Tim Samba mampu menjadi juara Piala Dunia 2026.

Sebab, kata Ancelotti, Brasil merupakan salah satu tim terbaik dan siap berkompetisi dengan negara mana pun.

“Saya bukanlah penyihir, tetapi seorang pekerja yang telah bekerja selama 40 tahun di sepak bola. Saya mempunyai pengetahuan dan kepercayaan diri bahwa tim ini bisa bersaing dengan tim terbaik di dunia,” ujar Carlo Ancelotti dalam keterangan resmi CBF, Selasa (19/5).

Mantan pelatih Real Madrid itu menegaskan bahwa tujuan Brasil ialah memenangkan Piala Dunia 2026.

“Apakah kami bisa melaju ke final Piala Dunia? Ya, kami bisa berada di final, tetapi saya pikir itu belum cukup, tujuan utamanya adalah berada di final dan memenangkannya,” ungkapnya.

Carlo Ancelotti baru saja memanggil total 26 nama pemain yang akan membela Brasil di Piala Dunia 2026.

Nama-nama pemain langganan skuad, seperti Allisson Becker, Ederson Moraes, Marquinhos, Gabriel Magelhaes, Casemiro, Lucas Paqueta, Raphinha, hingga Vinicius Junior masih mendapatkan tempat.

Lalu, terdapat nama yang cukup lama hilang dari skuad Brasil, yakni megabintang Santos Neymar.

