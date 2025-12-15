Close Banner Apps JPNN.com
Download Apps JPNN.com
JPNN.com App
Aplikasi Berita Terbaru dan Terpopuler
Dapatkan di Play Store atau Apps Store
Download Apps JPNN.com
Rubrik JPNN.comMENU JPNN.com JPNN.com Pencarian kata kunci hari ini
JPNN.com - Olahraga - Bulutangkis

Pasangan Baru, Harapan Baru: Fajar/Fikri Tatap BWF World Tour Finals 2025

Senin, 15 Desember 2025 – 18:00 WIB
Pasangan Baru, Harapan Baru: Fajar/Fikri Tatap BWF World Tour Finals 2025 - JPNN.COM
Pasangan Fajar Alfian/Muhammad Shohibul Fikri menjadi salah satu wakil Indonesia di BWF World Tour Finals 2025. Foto: Humas PP PBSI

jpnn.com - Ganda putra Indonesia Fajar Alfian/Muhammad Shohibul Fikri menatap debut mereka di BWF World Tour Finals 2025 dengan persiapan yang terbilang singkat.

Meski waktu latihan terbatas, Fajar/Fikri menegaskan kesiapan untuk bersaing di turnamen penutup musim yang mempertemukan pemain-pemain terbaik dunia tersebut.

Persiapan Mepet Fajar/Fikri

Fajar mengakui agenda yang padat membuat persiapan menuju World Tour Finals kali ini berlangsung mepet.

Baca Juga:

Kendati demikian, pemain yang baru saja melangsungkan pernikahan itu menilai kondisi tersebut bukan hal baru baginya.

"Memang waktunya sangat terbatas, persiapannya juga cukup mepet, tetapi kami maksimalkan saja."

"Kami sudah saling memahami apa yang harus dilakukan dalam waktu singkat dan ini juga bukan pertama kalinya berada di situasi seperti ini," ucap Fajar.

Baca Juga:

Pengalaman Baru Fajar Alfian Bersama Muhammad Shohibul Fikri

Turnamen yang akan berlangsung di Hangzhou, China itu menjadi pengalaman baru bagi Fajar berduet bersama Fikri.

Pada tiga edisi sebelumnya, Fajar selalu berpasangan dengan Muhammad Rian Ardianto, tetapi belum sekalipun meraih trofi juara.

Ganda putra Indonesia Fajar Alfian/Muhammad Shohibul Fikri menatap debut mereka di BWF World Tour Finals 2025.

Silakan baca konten menarik lainnya dari JPNN.com di Google News

TAGS   Fajar Fikri  BWF World Tour Finals 2025  BWF World Tour Finals  Fajar Alfian  Muhammad Shohibul Fikri 
BERITA FAJAR FIKRI LAINNYA:

JPNN VIDEO

BERITA LAINNYA
BERITA TERPOPULER
JPNN.com Facebook JPNN.com Twitter JPNN.com Line JPNN.com Telegram JPNN.com Linkedin JPNN.com WhatsApp