Close Banner Apps JPNN.com
Download Apps JPNN.com
JPNN.com App
Aplikasi Berita Terbaru dan Terpopuler
Dapatkan di Play Store atau Apps Store
Download Apps JPNN.com
Rubrik JPNN.comMENU JPNN.com JPNN.com Pencarian kata kunci hari ini
JPNN.com - Politik - Pilkada

Pasangan Mari-Yo Unggul Tipis di Quick Count PSU Pilgub Papua

Kamis, 07 Agustus 2025 – 16:46 WIB
Pasangan Mari-Yo Unggul Tipis di Quick Count PSU Pilgub Papua - JPNN.COM
Ketum Gerakan Cinta Prabowo (GCP) H. Kurniawan bersama Calon Gubernur Papua Mathius D Fakhiri. Foto: source for jpnn

jpnn.com, PAPUA - Hasil hitung cepat (quick count) yang dilakukan Indikator Politik Indonesia menunjukkan pasangan calon gubernur dan wakil gubernur Matius Fakhiri – Aryoko Alberto Ferdinand Rumaropen (Mari-Yo) unggul tipis dalam Pemungutan Suara Ulang (PSU) Pilkada Provinsi Papua 2025.

Quick count dilakukan pada Kamis (7/8), dengan menggunakan 250 sampel Tempat Pemungutan Suara (TPS) yang tersebar secara acak dan representatif di seluruh wilayah Papua.

Proses penghitungan ini bertujuan memberikan informasi cepat dan akurat kepada publik mengenai hasil pemilu, dalam rentang margin of error yang telah ditentukan.

Baca Juga:

Berdasarkan data yang masuk 100 persen dari seluruh sampel TPS, pasangan Matius Fakhiri-Aryoko Rumaropen memperoleh 50,71 persen suara. Sementara itu, pasangan Benhur Tomi Mano – Constant Karma meraih 49,29 persen suara.

Indikator mencatat margin of error maksimal sebesar 2,19 persen dengan tingkat kepercayaan 95 persen.

Dengan selisih yang sangat tipis, hasil ini masih berpotensi berubah saat penghitungan resmi dari Komisi Pemilihan Umum Daerah (KPUD) Papua diumumkan.

Baca Juga:

“Kami berharap hasil quick count ini dapat menjadi data pembanding yang sah dan dapat dipertanggungjawabkan secara akademis,” tulis Indikator Politik Indonesia dalam rilis media.

Indikator juga menegaskan bahwa hasil resmi tetap berada di tangan KPUD Provinsi Papua. Oleh karena itu, masyarakat diimbau menunggu hasil akhir secara resmi dan tetap menjaga suasana yang kondusif pascapemungutan suara.

Quick count Indikator Politik menyebutkan Fakhiri–Rumaropen (Mari-Yo) unggul tipis atas Benhur–Karma di PSU Pilgub Papua 2025

Silakan baca konten menarik lainnya dari JPNN.com di Google News

TAGS   mari-yo  PSU Pilgub Papua 2025  Matius Fakhiri-Aryoko Rumaropen  quick count  Indikator Politik Indonesia 
BERITA MARI-YO LAINNYA:

JPNN VIDEO

BERITA LAINNYA
BERITA TERPOPULER
JPNN.com Facebook JPNN.com Twitter JPNN.com Line JPNN.com Telegram JPNN.com Linkedin JPNN.com WhatsApp