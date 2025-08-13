Close Banner Apps JPNN.com
Download Apps JPNN.com
JPNN.com App
Aplikasi Berita Terbaru dan Terpopuler
Dapatkan di Play Store atau Apps Store
Download Apps JPNN.com
Rubrik JPNN.comMENU JPNN.com JPNN.com Pencarian kata kunci hari ini
JPNN.com - Otomotif - Komersial

Pasar Bergerak Dinamis, Mitsubishi Fuso Kantongi Pangsa Pasar 43,6%

Rabu, 13 Agustus 2025 – 16:08 WIB
Pasar Bergerak Dinamis, Mitsubishi Fuso Kantongi Pangsa Pasar 43,6% - JPNN.COM
Mitsubishi Fuso Canter. ilustrasi. Foto: Dedi Sofian

jpnn.com, JAKARTA - PT Krama Yudha Tiga Berlian Motors (KTB), authorized distributor kendaraan niaga dari Mitsubishi Fuso Truck and Bus Corporation (MFTBC) di Indonesia mencatatkan pangsa pasar sebesar 43,6 persen selama Juli 2025.

Pencapaian itu menunjukkan kepercayaan konsumen yang tak tergoyahkan terhadap kualitas, durabilitas, dan layanan purna jual yang ditawarkan oleh Mitsubishi Fuso.

Selain itu, kontribusi tersebut datang dari dua produk andalannya, yaitu Mitsubishi Fuso Canter di segmen Light Duty Truck (LDT) dengan pangsa pasar 60,3%, sedangkan Fighter-X di segmen Medium Duty Truck (MDT) mencatat pangsa pasar 16,7%.

Baca Juga:

pasar menurun Mitsubishi Fuso terus memaksimalkan setiap peluang.

Ini adalah hasil yang baik di kuartal kedua dan menjadi pemicu semangat bagi Mitsubishi Fuso untuk terus memberikan yang terbaik untuk konsumen.

“Saat ini pasar bergerak sangat dinamis, sehingga kami harus jeli dalam melihat peluang yang ada di lapangan," ujar Sudaryanto dalam siaran persnya, Rabu (13/8)..

Baca Juga:

Untuk bisa terus mempertahankan psisinya, KTB menyiapkan serangkaian program penjualan dan paket penawaran menarik.

Inisiatif ini juga diluncurkan untuk menyemarakkan perayaan 55 tahun kehadiran Mitsubishi Fuso di Indonesia.

PT Krama Yudha Tiga Berlian Motors mencatatkan pangsa pasar sebesar 43,6 persen selama Juli 2025.

Silakan baca konten menarik lainnya dari JPNN.com di Google News

TAGS   Mitsubishi Fuso  Mitsubishi Fuso Canter  Pangsa Pasar  kendaraan niaga 
BERITA MITSUBISHI FUSO LAINNYA:

JPNN VIDEO

BERITA LAINNYA
BERITA TERPOPULER
JPNN.com Facebook JPNN.com Twitter JPNN.com Line JPNN.com Telegram JPNN.com Linkedin JPNN.com WhatsApp