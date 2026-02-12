Pasar EV Meledak, BYD Langsung Jadi Penguasa

jpnn.com - BYD langsung tancap gas di awal 2026 dengan menguasai lebih dari 60 persen pasar kendaraan listrik nasional, seiring lonjakan tajam penjualan mobil listrik di Indonesia pada Januari.

Data penjualan menunjukkan pasar otomotif nasional membuka tahun dengan tren positif.

Sepanjang Januari 2026, total penjualan kendaraan di Indonesia berada di kisaran 64 ribu unit, meningkat sekitar tiga persen dibandingkan periode yang sama tahun sebelumnya.

Di tengah kenaikan tersebut, segmen kendaraan listrik tampil sebagai pendorong utama pertumbuhan.

Penjualan mobil listrik nasional pada bulan pertama 2026 tercatat mencapai sekitar 8.000 unit.

Angka ini melonjak lebih dari tiga kali lipat dibandingkan Januari tahun lalu yang masih berada di kisaran 2.500 unit, menandakan adopsi EV di Tanah Air semakin meluas.

Kontribusi terbesar datang dari BYD. Produsen asal China itu membukukan penjualan sekitar 5.200 unit kendaraan listrik sepanjang Januari 2026.

Pencapaian tersebut meningkat hampir lima kali lipat secara tahunan dan menempatkan BYD sebagai pemimpin pasar EV Indonesia.