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JPNN.com - Ekonomi - Industri

Pasar Foodservice Indonesia Tembus 29 Miliar Dolar AS, Terbesar di ASEAN

Senin, 13 Juli 2026 – 15:28 WIB
Pasar Foodservice Indonesia Tembus 29 Miliar Dolar AS, Terbesar di ASEAN - JPNN.COM
Pasar foodservice atau industri Hotel, Restoran, dan Institusional (HRI) Indonesia resmi mencatatkan diri sebagai yang terbesar di Asia Tenggara (ASEAN) setelah nilainya menembus US$29 miliar pada 2024. Foto: source for jpnn

jpnn.com, JAKARTA - Pasar foodservice atau industri Hotel, Restoran, dan Institusional (HRI) Indonesia resmi mencatatkan diri sebagai yang terbesar di Asia Tenggara (ASEAN) setelah nilainya menembus 29 miliar dolar AS pada 2024.

Lonjakan signifikan yang melampaui capaian sebelum pandemi ini memicu gelaran Food & Hospitality Indonesia (FHI) 2026 untuk memperkuat ekosistem dan daya saing industri nasional.

Berdasarkan laporan Food Service – Hotel, Restaurant and Institutional Annual 2025, pertumbuhan fantastis ini didorong oleh meningkatnya konsumsi domestik serta ekspansi sektor pariwisata.

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Jaringan hotel dan restoran internasional yang terus memperluas ekspansi, ditambah meroketnya popularitas specialty coffee dan premium bakery, menjadi motor utama penggerak ekonomi di sektor ini.

Tidak ketinggalan, layanan pesan-antar makanan berbasis digital turut memperluas akses konsumen terhadap produk berkualitas.

Namun, industri kini menghadapi tantangan baru seiring dengan bergesernya permintaan pasar ke produk premium, ketatnya kompetisi regional, serta implementasi kewajiban sertifikasi halal yang makin meluas.

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Menjawab kebutuhan tersebut, pameran Food & Hospitality Indonesia (FHI) 2026 hadir menjadi solusi integratif.

Platform bisnis ini dirancang khusus untuk mempertemukan para pelaku industri, pemasok, distributor, hingga pengambil kebijakan.

Tren dining out, staycation, dan masifnya adopsi digital sukses mendorong transformasi sektor hospitality Indonesia hingga meraih pasar senilai US$29 miliar.

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TAGS   Pasar Foodservice Indonesia  ASEAN  Industri HRI Indonesia  sektor hospitality Indonesia 

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