Pasar Kendaraan Niaga 2025: Hino 500 Perkasa di Tengah Tekanan

Minggu, 18 Januari 2026 – 08:51 WIB

jpnn.com, JAKARTA - PT. Hino Motors Sales Indonesia (HMSI) membuktikan ketangguhannya di industri kendaraan niaga nasional.

Sepanjang tahun kalender 2025, Hino sukses mencatatkan kinerja positif meski pasar kendaraan niaga tengah mengalami tekanan.

Salah satu pencapaian paling menonjol datang dari Hino 500 Series.

Model ini kembali mengukuhkan diri sebagai market leader di segmen medium duty truck selama 25 tahun, dengan penguasaan pangsa pasar sebesar 56 persen.

Angka tersebut meningkat dibandingkan tahun sebelumnya yang berada di level 55 persen, menandakan konsistensi Hino dalam mempertahankan dominasinya.

Secara total, Hino Indonesia membukukan penjualan 20.517 unit sepanjang 2025.

Capaian itu tergolong solid, mengingat total volume pasar kendaraan niaga nasional tercatat hanya 64.181 unit atau turun sekitar 12 persen dibandingkan tahun sebelumnya.

Dengan kondisi pasar yang menantang, performa Hino menunjukkan ketahanan bisnis yang kuat.