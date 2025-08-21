Pasar Kripto Hadapi Ketidakpastian Global, Investor Menahan Posisi

jpnn.com, JAKARTA - Pasar aset kripto global kembali mengalami tekanan pada perdagangan Selasa (19/8) pagi. Sejumlah aset utama seperti Bitcoin, Ethereum, hingga Dogecoin terpantau berada di zona merah.

Berdasarkan data Coinmarketcap, Bitcoin (BTC) turun lebih dari 1,12% dalam 24 jam terakhir dan melemah 2,27% sepanjang sepekan.

Saat ini, harga BTC menyentuh level US$113,000 saat artikel ini ditulis (20 Agustus 2025). Ethereum (ETH) juga mengikuti tren pelemahan.

ETH berada di harga US$4,200. Cardano (ADA) tercatat anjlok 3,84% di harga US$0,92, Solana (SOL) di harga US$179, XRP di harga US$3, dan Dogecoin (DOGE) di harga US$0,21.

Secara keseluruhan, kapitalisasi pasar kripto global turun menjadi USD3,8 triliun, melemah dalam 24 jam terakhir. Indeks Sentimen Pasar Kripto (Crypto Fear and Greed Index) tercatat berada pada level 53, menunjukkan kondisi netral dengan kecenderungan waspada.

Vice President INDODAX, Antony Kusuma menilai koreksi pasar kali ini merupakan respons normal dari investor terhadap ketidakpastian global.

Baca Juga: Jamkrindo Tebar Semangat Hari Kemerdekaan di Kabupaten Maros

“Pasar kripto sering kali bergerak lebih cepat dalam merespons sinyal kebijakan makroekonomi dibanding instrumen lain. Tekanan harga yang terjadi saat ini mencerminkan sikap investor yang menahan posisi sambil menunggu kejelasan dari bank sentral Amerika,” jelas Antony.

“Deposit besar ke bursa dari whale seringkali memicu volatilitas jangka pendek, dan jika tren ini berlanjut, investor ritel bisa terdorong melakukan aksi jual," tutur Antony.