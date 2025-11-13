Close Banner Apps JPNN.com
Download Apps JPNN.com
JPNN.com App
Aplikasi Berita Terbaru dan Terpopuler
Dapatkan di Play Store atau Apps Store
Download Apps JPNN.com
Rubrik JPNN.comMENU JPNN.com JPNN.com Pencarian kata kunci hari ini
JPNN.com - Otomotif - Mobil

Pasar Mobil Baru 'Ngos-ngosan', Gaikindo Berencana Revisi Target Penjualan 2025

Kamis, 13 November 2025 – 21:42 WIB
Pasar Mobil Baru 'Ngos-ngosan', Gaikindo Berencana Revisi Target Penjualan 2025 - JPNN.COM
Ilustrasi penjualan mobil baru di Indonesia. Foto: antara

jpnn.com, JAKARTA - Optimisme awal tahun perlahan mulai diuji. Gabungan Industri Kendaraan Bermotor Indonesia (Gaikindo) akhirnya membuka wacana untuk merevisi target penjualan mobil nasional 2025.

Sebelumnya, Gaikindo ambisius mematok target penjualan mobil baru di angka 900 ribu unit pada tahun ini.

“Kami akan rapat dengan anggota dahulu, baru melakukan revisi target 2025,” ujar Ketua I Gaikindo, Jongkie Sugiarto, saat dihubungi di Jakarta, Kamis (13/11).

Baca Juga:

Langkah koreksi target ini muncul setelah melihat realisasi penjualan yang masih jauh dari harapan.

Hingga Oktober 2025, penjualan wholesales mobil baru mencapai 635.844 unit, atau sekitar 70 persen dari target tahunan.

Angka itu, bahkan turun 10,6 persen dibanding periode yang sama tahun lalu (711.064 unit).

Baca Juga:

“Ya, pasti,” kata Jongkie saat dikonfirmasi apakah revisi target menjadi agenda pembahasan dalam rapat Gaikindo.

Meski begitu, dia belum membuka berapa besar angka koreksi yang akan diumumkan.

Optimisme awal tahun perlahan mulai diuji. Gaikindo akhirnya membuka wacana untuk merevisi target penjualan mobil baru tahun ini

Silakan baca konten menarik lainnya dari JPNN.com di Google News

TAGS   pasar mobil baru  Gaikindo  penjualan mobil baru  target penjualan mobil baru 
BERITA PASAR MOBIL BARU LAINNYA:

JPNN VIDEO

BERITA LAINNYA
BERITA TERPOPULER
JPNN.com Facebook JPNN.com Twitter JPNN.com Line JPNN.com Telegram JPNN.com Linkedin JPNN.com WhatsApp