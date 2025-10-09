Pasar Mobil Listrik Global: BYD Diprediksi Mampu Menutup 2025 dengan Hasil Manis

Kamis, 09 Oktober 2025 – 11:26 WIB

jpnn.com - BYD kembali menunjukkan dominasinya untuk pasar mobil listrik global, di tengah persaingan yang kian panas.

Hingga kuartal ketiga 2025, BYD menyalip Tesla sebagai merek mobil listrik berbasis baterai (BEV) terlaris di dunia.

Data penjualan mencatat bahwa BYD berhasil menjual 1,61 juta unit sepanjang Januari–September 2025.

Baca Juga: Pelita Air dan BYD Haka Auto Tawarkan Hadiah Mobil Listrik untuk Penumpang Loyal

Angka itu mengungguli pencapaian Tesla yang membukukan 1,22 juta unit, atau terpaut sekitar 388 ribu unit.

Meski begitu, performa BYD sempat melambat pada kuartal ketiga dengan penurunan 4 persen dibanding kuartal sebelumnya, menjadi 582.500 unit.

Namun secara tahunan, penjualan BYD tetap tumbuh 31,4 persen.

Baca Juga: Penjualan BYD Group Mengalami Penurunan Secara Global

Tesla justru mencatat kenaikan tajam di periode yang sama dengan pengiriman 497.100 unit, naik 29,4 persen dari kuartal sebelumnya dan 7,4 persen secara tahunan.

Meski demikian, posisi Tesla tetap belum mampu menggoyang hasil yang dicapai BYD.