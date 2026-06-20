Close Banner Apps JPNN.com
Download Apps JPNN.com
JPNN.com App
Aplikasi Berita Terbaru dan Terpopuler
Dapatkan di Play Store atau Apps Store
Download Apps JPNN.com
Rubrik JPNN.comMENU JPNN.com JPNN.com Pencarian kata kunci hari ini
JPNN.com - Ekonomi - Pasar

Pasar Peralatan Rumah Tangga Bosch Tetap Stabil di Tengah Situasi Ekonomi Tak Menentu

Sabtu, 20 Juni 2026 – 17:20 WIB
Pasar Peralatan Rumah Tangga Bosch Tetap Stabil di Tengah Situasi Ekonomi Tak Menentu - JPNN.COM
Perhelatan Bosch Culinary Masters 2026. Foto: Tim Bosch

jpnn.com, JAKARTA - Perangkat dapur pintar kini mulai bergeser dari sekadar pelengkap menjadi bagian penting bagi masyarakat modern dalam mengelola aktivitas harian.

Laporan Grand View Research memproyeksikan pasar peralatan rumah tangga di Indonesia akan tumbuh 6,5 persen per tahun hingga 2030, seiring tingginya adopsi teknologi di perkotaan.

Meskipun pasarnya terus meningkat, banyak konsumen masih menganggap perangkat ini rumit dan mahal.

Baca Juga:

Padahal, penggunaan teknologi di dapur dapat membantu menyederhanakan berbagai aktivitas yang menyita banyak waktu dan tenaga.

Menanggapi hal tersebut, Head of Marketing Bosch Home Indonesia, Theressa Victoria menekankan pentingnya bagi konsumen untuk lebih kritis.

Victoria berpendapat konsumen harus fokus pada kualitas, ketahanan perangkat dan kemudahan penggunaan sehari-hari.

Baca Juga:

"Konsumen perlu cermat menilai, inovasi yang mampu menghemat waktu, mengurangi kerepan, dan memberikan kemudahan jangka panjang," kata Theressa di kantornya, Jakarta Selatan, baru-baru ini.

Pandangan ini menjadi dasar kampanye 'Beres, Bosch.' yang bertujuan menyederhanakan proses memasak bagi masyarakat.

Pasar peralatan rumah tangga di Indonesia diproyeksi tumbuh 6,5 persen per tahun hingga 2030, seiring tingginya adopsi teknologi di perkotaan.

Silakan baca konten menarik lainnya dari JPNN.com di Google News

TAGS   Bosch  peralatan rumah tangga  Pasar  Ekonomi  Bisnis 
BERITA BOSCH LAINNYA:

JPNN VIDEO

BERITA LAINNYA
BERITA TERPOPULER
JPNN.com Facebook JPNN.com Twitter JPNN.com Line JPNN.com Telegram JPNN.com Linkedin JPNN.com WhatsApp