Close Banner Apps JPNN.com
Download Apps JPNN.com
JPNN.com App
Aplikasi Berita Terbaru dan Terpopuler
Dapatkan di Play Store atau Apps Store
Download Apps JPNN.com
Rubrik JPNN.comMENU JPNN.com JPNN.com Pencarian kata kunci hari ini
JPNN.com - Ekonomi - Makro

Pasar Saham Menggeliat, Kinerja Reksa Dana Indeks BRI-MI Meroket

Rabu, 22 Oktober 2025 – 22:54 WIB
Pasar Saham Menggeliat, Kinerja Reksa Dana Indeks BRI-MI Meroket - JPNN.COM
BRI MI berkomitmen memperkuat inovasi produk dan memperluas literasi investasi berkelanjutan kepada masyarakat. Foto: dok. BRI-MI

jpnn.com, JAKARTA - Kinerja reksa dana indeks kelolaan BRI Manajemen Investasi (BRI MI) mencatat lonjakan signifikan di tengah reli saham pada Selasa (21/10).

Salah satu produk unggulan BRI MI, BRI MSCI Indonesia ESG Screened Kelas A mencatat kenaikan hampir 3,98 % dalam satu hari perdagangan, menjadikannya salah satu reksa dana indeks dengan imbal hasil harian tertinggi pada pekan ini.

Kenaikan ini didorong oleh reli saham-saham papan atas yang menjadi komponen utama portofolio, seperti Telkom Indonesia (TLKM) yang melonjak 11,56 %, Bank Central Asia (BBCA) naik 7,62 %, dan Bank Rakyat Indonesia (BBRI) yang menguat 2,17 %.

Baca Juga:

Penguatan saham-saham unggulan tersebut menjadi motor utama di balik peningkatan kinerja produk berbasis indeks kelolaan BRI MI.

“Momentum penguatan saham big cap menegaskan bahwa strategi pengelolaan berbasis indekstetap relevan dan tangguh, terutama bagi investor yang menginginkan eksposur pada emitenberfundamental kuat,” ujar Herman Tjahjadi, Chief Investment Officer BRI MI pada Rabu (22/10)).

Produk Reksa Dana BRI MSCI Indonesia ESG Screened berfokus pada saham-saham dengan kapitalisasi besar yang memenuhi kriteria Environmental, Social, and Governance (ESG) sesuai metodologi berstandar global MSCI.

Baca Juga:

Portofolionya mencakup nama-nama unggulan seperti BBCA, BBNI, BBRI, BMRI, TLKM, serta sejumlah saham di sektor mineral, industri, dan konsumsi seperti AMMN, AMRT, dan TPIA, menjadikannya produk yang dapat menyelaraskan antara profitabilitas dan prinsip keberlanjutan.

Menurut Herman, strategi investasi indeks dengan pendekatan ESG screening menghadirkan kombinasi ideal antara kinerja finansial yang solid dan komitmen terhadap praktik bisnis berkelanjutan.

Reksa dana indeks berbasis ESG kelolaan BRI MI semakin mencuri perhatian investor ritel, seiring meningkatnya kesadaran akan pentingnya investasi.

Silakan baca konten menarik lainnya dari JPNN.com di Google News

TAGS   reksa dana  ESG  BRI-MI  reksa dana indeks 
BERITA REKSA DANA LAINNYA:

JPNN VIDEO

BERITA LAINNYA
BERITA TERPOPULER
JPNN.com Facebook JPNN.com Twitter JPNN.com Line JPNN.com Telegram JPNN.com Linkedin JPNN.com WhatsApp