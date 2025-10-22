Pasar Saham Menggeliat, Kinerja Reksa Dana Indeks BRI-MI Meroket

jpnn.com, JAKARTA - Kinerja reksa dana indeks kelolaan BRI Manajemen Investasi (BRI MI) mencatat lonjakan signifikan di tengah reli saham pada Selasa (21/10).

Salah satu produk unggulan BRI MI, BRI MSCI Indonesia ESG Screened Kelas A mencatat kenaikan hampir 3,98 % dalam satu hari perdagangan, menjadikannya salah satu reksa dana indeks dengan imbal hasil harian tertinggi pada pekan ini.

Kenaikan ini didorong oleh reli saham-saham papan atas yang menjadi komponen utama portofolio, seperti Telkom Indonesia (TLKM) yang melonjak 11,56 %, Bank Central Asia (BBCA) naik 7,62 %, dan Bank Rakyat Indonesia (BBRI) yang menguat 2,17 %.

Penguatan saham-saham unggulan tersebut menjadi motor utama di balik peningkatan kinerja produk berbasis indeks kelolaan BRI MI.

“Momentum penguatan saham big cap menegaskan bahwa strategi pengelolaan berbasis indekstetap relevan dan tangguh, terutama bagi investor yang menginginkan eksposur pada emitenberfundamental kuat,” ujar Herman Tjahjadi, Chief Investment Officer BRI MI pada Rabu (22/10)).

Produk Reksa Dana BRI MSCI Indonesia ESG Screened berfokus pada saham-saham dengan kapitalisasi besar yang memenuhi kriteria Environmental, Social, and Governance (ESG) sesuai metodologi berstandar global MSCI.

Portofolionya mencakup nama-nama unggulan seperti BBCA, BBNI, BBRI, BMRI, TLKM, serta sejumlah saham di sektor mineral, industri, dan konsumsi seperti AMMN, AMRT, dan TPIA, menjadikannya produk yang dapat menyelaraskan antara profitabilitas dan prinsip keberlanjutan.

Menurut Herman, strategi investasi indeks dengan pendekatan ESG screening menghadirkan kombinasi ideal antara kinerja finansial yang solid dan komitmen terhadap praktik bisnis berkelanjutan.