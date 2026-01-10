Close Banner Apps JPNN.com
Pasar Sepeda Motor 2026, AISI: Masih Ada Ruang untuk Tumbuh

Sabtu, 10 Januari 2026 – 16:06 WIB
Ilustrasi proyeksi penjualan motor baru di Indonesia. Foto: ridho

jpnn.com, JAKARTA - Industri sepeda motor nasional masih menyimpan optimisme memasuki 2026. Asosiasi Industri Sepeda Motor Indonesia (AISI) memproyeksikan pasar roda dua domestik tetap memiliki ruang untuk tumbuh.

Kendati demikian, AISI mengakui tetap harus berhadapan dengan sejumlah tantangan struktural dan eksternal.

Ketua Bidang Komersial AISI, Sigit Kumala, menyebut kebijakan pajak opsen daerah menjadi tantangan terberat di awal tahun.

Pemberlakuan opsen di sejumlah wilayah dinilai berpotensi menekan permintaan jika tidak diimbangi kebijakan pendukung.

“Kami memahami kebutuhan peningkatan pendapatan daerah. Namun, jika ada kenaikan opsen, kami berharap disertai insentif, khususnya dengan tidak menaikkan pajak kendaraan agar tidak berdampak ke permintaan konsumen,” ujar Sigit dalam keterangannya, Sabtu (10/1).

Di luar faktor domestik, dinamika geopolitik global juga turut memberi tekanan.

Ketidakpastian global berimbas pada harga komoditas, biaya logistik, hingga stabilitas ekonomi nasional.

Kondisi cuaca yang memengaruhi sektor pertanian dan daya beli masyarakat menjadi tantangan tambahan yang perlu diantisipasi sepanjang 2026.

