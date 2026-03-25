Pasca-Lebaran, Kapolda Sumsel Tekan Tombol 'Gaspol', Karhutla Jadi Atensi Utama

jpnn.com, PALEMBANG - Libur panjang Idulfitri 1447 H telah usai, yang menandai dimulainya kembali roda birokrasi, Kapolda Sumsel Irjen Pol Drs. Sandi Nugroho langsung memimpin apel perdana sekaligus halalbihalal di lapangan Mapolda Sumsel, Rabu (25/3).

Bukan sekadar seremonial saling memaafkan, momentum itu dimanfaatkan jenderal bintang dua tersebut untuk memperkuat barisan dan menyusun strategi pelayanan publik ke depan.

Mengingat dinamika cuaca pasca-Lebaran, Kapolda memberikan instruksi khusus kepada seluruh jajaran untuk meningkatkan kewaspadaan terhadap potensi kebakaran Hutan dan Lahan (Karhutla).

Personel diminta langsung beralih dari mode mudik ke mode pelayanan prima guna merespons kebutuhan masyarakat yang mulai kembali normal.

Sandi juga menyampaikan apresiasi atas dedikasi seluruh personel dalam menjaga keamanan dan ketertiban masyarakat selama bulan Ramadhan, Idulfitri, hingga Hari Raya Nyepi.

Menurut Kapolda, keberhasilan tersebut merupakan hasil sinergi yang kuat antara Polri, TNI, pemerintah daerah, ASN, serta seluruh elemen masyarakat.

“Keberhasilan pengamanan ini adalah hasil kerja bersama. Ini menjadi modal kepercayaan publik yang harus kita jaga dan tingkatkan,” ucap Sandi.

Dia menegaskan bahwa meskipun telah memasuki masa kerja normal, Operasi Ketupat 2026 belum resmi berakhir dan masih berlangsung hingga pukul 24.00 WIB.