Pascabanjir Nagan Raya, Legislator PDIP Bantu Warga dengan Solar Cell dan Pengobatan Gratis

jpnn.com, JAKARTA - Anggota DPR RI dari Fraksi PDI Perjuangan, Jamaluddin Idham, menyalurkan sejumlah bantuan vital bagi warga terdampak banjir di Beutong Ateuh Banggalang, Kabupaten Nagan Raya. Bantuan berupa lampu tenaga surya (solar cell), tenda pengungsian, alat penjernih air, dan layanan kesehatan gratis disalurkan langsung ke lokasi pascabanjir yang merusak rumah, memutus listrik, dan mencemari sumber air bersih.

“Ini bukan hanya soal bantuan, tetapi tentang hadir bersama warga ketika mereka sedang menghadapi masa-masa sulit,” ujar Jamaluddin dalam keterangannya, Kamis (11/12).

Ia menekankan prioritasnya adalah memastikan warga dapat kembali beraktivitas normal secepat mungkin.

Salah satu bantuan utama adalah solar cell untuk mengatasi pemadaman listrik yang telah berlangsung sejak banjir melanda.

“Menyahuti kendala yang dihadapi masyarakat tentang kebutuhan lampu pada malam hari, kita menyalurkan solar cell atau lampu tenaga surya, agar setidaknya malam di Beutong Ateuh tidak lagi sepenuhnya pekat,” katanya.

Selain penerangan, Jamaluddin juga menyediakan tenda pengungsian bagi warga yang belum dapat kembali ke rumahnya. “Banyak penduduk belum dapat kembali menempati tempat tinggal mereka. Untuk itu, kita menyediakan tenda pengungsian sebagai tempat berteduh sementara,” tuturnya.

Krisis air bersih turut diatasi dengan penyaluran alat penjernih air. “Air merupakan kebutuhan vital. Oleh sebabnya, kita menyalurkan alat penjernih air agar warga dapat segera memperoleh pasokan air bersih untuk kegiatan sehari-hari,” sebut Jamaluddin.

Di bidang kesehatan, ia membuka layanan pengobatan gratis bekerja sama dengan Klinik Mantri Doy untuk menangani penyakit pascabanjir seperti demam, diare, dan infeksi kulit. “Saya ingin masyarakat kita tidak ada yang sakit pascabencana banjir melanda,” ujarnya.