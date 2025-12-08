Pascabencana, BAZNAS Sediakan Pos Medis bagi Warga Tapanuli Tengah

Senin, 08 Desember 2025 – 17:09 WIB

jpnn.com, TAPANULI TENGAH - BAZNAS Kabupaten Tapanuli Tengah membuka Pos Layanan Kesehatan bagi warga terdampak banjir bandang dan tanah longsor di Kelurahan Sibuluan Terpadu, Kecamatan Pandan.

Layanan ini disiapkan untuk menjawab kebutuhan medis mendesak yang muncul setelah bencana melanda wilayah tersebut.

Ketua BAZNAS Tapanuli Tengah, Syahfari Hasibuan, mengatakan pos kesehatan didukung oleh dokter, perawat, dan obat-obatan yang didatangkan dari Medan.

“Banyak warga mengalami sakit setelah banjir dan longsor. Kami menghadirkan tim medis agar masyarakat dapat segera tertangani,” ujarnya, Senin (8/12).

Pos kesehatan ini berada dekat dengan dapur umum yang juga dikelola BAZNAS Tapteng bekerja sama dengan BAZNAS RI.

Syahfari mengapresiasi dukungan Lurah Sibuluan Terpadu, Sianturi, yang aktif melakukan sosialisasi kepada warga agar memanfaatkan layanan kesehatan gratis ini.

Empat tenaga medis yang bertugas dikoordinasi oleh dr. Rizky Harahap dari Tim Kesehatan BAZNAS Provinsi Sumatera Utara.

Pelayanan diberikan setiap hari pukul 09.00–12.00 WIB selama lima hari, dan BAZNAS tengah mengupayakan tambahan waktu pelayanan.