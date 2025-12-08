Close Banner Apps JPNN.com
Download Apps JPNN.com
JPNN.com App
Aplikasi Berita Terbaru dan Terpopuler
Dapatkan di Play Store atau Apps Store
Download Apps JPNN.com
Rubrik JPNN.comMENU JPNN.com JPNN.com Pencarian kata kunci hari ini
JPNN.com - Daerah

Pascabencana, BAZNAS Sediakan Pos Medis bagi Warga Tapanuli Tengah

Senin, 08 Desember 2025 – 17:09 WIB
Pascabencana, BAZNAS Sediakan Pos Medis bagi Warga Tapanuli Tengah - JPNN.COM
BAZNAS Tapanuli Tengah membuka layanan kesehatan gratis bagi penyintas banjir dan longsor di Pandan. Foto: Baznas

jpnn.com, TAPANULI TENGAH - BAZNAS Kabupaten Tapanuli Tengah membuka Pos Layanan Kesehatan bagi warga terdampak banjir bandang dan tanah longsor di Kelurahan Sibuluan Terpadu, Kecamatan Pandan.

Layanan ini disiapkan untuk menjawab kebutuhan medis mendesak yang muncul setelah bencana melanda wilayah tersebut.

Ketua BAZNAS Tapanuli Tengah, Syahfari Hasibuan, mengatakan pos kesehatan didukung oleh dokter, perawat, dan obat-obatan yang didatangkan dari Medan.

Baca Juga:

“Banyak warga mengalami sakit setelah banjir dan longsor. Kami menghadirkan tim medis agar masyarakat dapat segera tertangani,” ujarnya, Senin (8/12).

Pos kesehatan ini berada dekat dengan dapur umum yang juga dikelola BAZNAS Tapteng bekerja sama dengan BAZNAS RI.

Syahfari mengapresiasi dukungan Lurah Sibuluan Terpadu, Sianturi, yang aktif melakukan sosialisasi kepada warga agar memanfaatkan layanan kesehatan gratis ini.

Baca Juga:

Empat tenaga medis yang bertugas dikoordinasi oleh dr. Rizky Harahap dari Tim Kesehatan BAZNAS Provinsi Sumatera Utara.

Pelayanan diberikan setiap hari pukul 09.00–12.00 WIB selama lima hari, dan BAZNAS tengah mengupayakan tambahan waktu pelayanan.

BAZNAS Tapanuli Tengah membuka layanan kesehatan gratis bagi penyintas banjir dan longsor di Pandan.

Silakan baca konten menarik lainnya dari JPNN.com di Google News

TAGS   banjir  Bencana  Baznas  pos kesehatan  Tim medis 
BERITA BANJIR LAINNYA:

JPNN VIDEO

BERITA LAINNYA
BERITA TERPOPULER
JPNN.com Facebook JPNN.com Twitter JPNN.com Line JPNN.com Telegram JPNN.com Linkedin JPNN.com WhatsApp