JPNN.com - Politik - Legislatif

Pascaserangkaian Demonstrasi, Komisi I Rapat Tertutup Bareng Wakil Panglima TNI

Senin, 01 September 2025 – 12:47 WIB
Wakil Ketua Komisi I DPR RI Dave Laksono. Foto/ilustrasi: Kenny Kurnia Putra/JPNN.com

jpnn.com, JAKARTA - Komisi I DPR RI melaksanakan rapat kerja secara tertutup bagi awak media dengan Wakil Panglima TNI Jenderal Tandyo Budi Revita dan Wakil Menteri Pertahanan (Wamenhan) Marsdya TNI Donny Ermawan Taufanto di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Senin (1/9).

Kepala Staf TNI yakni KSAD Maruli Simanjuntak, KSAL Laksamana TNI Muhammad Ali, hingga KSAU Marsekal M Tonny Harjono menjadi figur yang hadir dalam rapat.

Rapat dilaksanakan tertutup bagi awak media dilakukan DPR setelah serangkaian demonstrasi berujung ricuh pada akhir Agustus 2025.

Wakil Ketua Komisi I DPR RI Dave Laksono menyebutkan rapat secara tertutup sebenarnya membahas rencana anggaran 2026.

Namun, dia tidak menutup kemungkinan isu yang dibahas dalam rapat terkait demonstrasi berujung ricuh akhir Agustus kemarin.

"Kami bisa bahas ke sana, tetapi topik utamanya itu tentang anggaran 2026," ujar Dave ditemui di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Senin ini.

Legislator Fraksi Golkar itu mengatakan pembahasan dalam rapat tertutup bisa juga membahas tentang isu modernisasi alutsista.

"Membahas lebih detail tentang bagaimana modernisasi dan juga peningkatan kapasitas-kapasitas TNI dalam menghadapi perkembangan global ke depan," ungkap Dave.

TAGS   Demonstrasi  Komisi I DPR RI  Wakil Panglima TNI  Wamenhan marsdya tni donny ermawan  TNI 
