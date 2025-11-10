Close Banner Apps JPNN.com
JPNN.com - Dahlan Iskan

Pasien Prabowo

Oleh: Dahlan Iskan

Senin, 10 November 2025 – 07:45 WIB
Pasien Prabowo - JPNN.COM
Dahlan Iskan. Foto: dok JPNN.com

jpnn.com - Pasien No 1. Terbitnya putusan Presiden Prabowo soal reformasi Polri ini mengingatkan saya pada Pasien No. 1, pementasan teater Butet Kartaredjasa, pekan lalu.

Ternyata Pasien No. 1 yang dimaksud Butet adalah "sakitnya hukum di Indonesia".

Pasien PrabowoILUSTRASI Reformasi Polri, Antara Kebutuhan dan Sekadar Keinginan.-Maulana Pamuji Gusti-Harian Disway-

Saat menonton di Taman Ismail Marzuki itu awalnya saya heran: tumben Butet tidak jadi pemeran utama. Ia hanya muncul sekelebatan: adegan saat ia mendaftar sebagai pasien.

Ia datang pertama ke rumah sakit hari itu. Ia terdaftar sebagai pasien dengan nomor urut pertama.

Lalu Butet muncul lagi. Sekelebatan lagi. Hanya untuk protes: mengapa diabaikan. Mengapa pasien yang datang belakangan yang dilayani. Bahkan, Butet oleh dokter justru disuruh bersih-bersih toilet.

Adegan-adegan berikutnya didominasi Cak Lontong dan pasangannya: Akbar. Lucunya bukan main. Penonton terus tertawa. Tidak habis-habisnya. Kadar lucunya tidak menurun sampai pun sudah hampir 3,5 jam.

Cak Lontong sendiri memerankan dokter kepala rumah sakit.

