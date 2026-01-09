Close Banner Apps JPNN.com
JPNN.com - Nasional - Kesehatan

Pasien Super Flu Meninggal di RSHS Bandung, Punya Riwayat Komorbid

Jumat, 09 Januari 2026 – 11:41 WIB
Ketua Tim Penyakit Infeksi New Emerging dan Re-Emerging (Pinere) RSUP Hasan Sadikin Bandung dr Yovita Hartantri dalam jumpa pers Kesiapan RSHS dalam menghadapi Super Flu di Gedung MCHC RSHS Bandung. Foto: Nur Fidhiah Shabrina/JPNN.com

jpnn.com, BANDUNG - RSUP Hasan Sadikin Bandung mengonfirmasi pernah menangani 10 pasien dengan kasus Super Flu atau Influenza A H3N2 subclade K pada periode September-November 2025.

Satu orang dilaporkan meninggal dunia saat menjalani perawatan.

Dari hasil review, 10 kasus itu menimpa pasien dengan usia beragam. Dua bayi usia 9 bulan dan 1 tahun, pasien umur 11 tahun hingga mayoritas pasien usia 20-60 tahun.

Terkait kasus meninggal dunia, Tim Infeksi Penyakit Emerging dan Re-emerging (Pinere) RSHS Bandung belum bisa memastikan apakah orang tersebut wafat karena Super Flu atau tidak, lantaran punya riwayat pernyakit bawaan yang begitu berat.

Ketua Tim Pinere RSUP Hasan Sadikin Bandung dr Yovita Hartantri mengatakan, pasien yang meninggal sebelumnya datang dengan keluhan berat.

Saat menjalani perawatan, kata dia, ada dua pasien yang mendapat perawatan di ruang intensif karena saturasinya rendah.

"Dari 10 kasus, ada dua dirawat di (ruang) intensif, dugaan berat. Yang lain biasa. Arti berat ini membutuhkan bantuan oksigen, sehingga membutuhkan ruang perawatan khusus. Datang dengan sesak napas dan batuk," kata Yovita di RSHS Bandung, dikutip Jumat (9/1).

Kata Yovita, tim dokter tak bisa memastikan penyebab pasti pasien meninggal, apakah karena Super Flu atau bukan. Dikarenakan yang pasien mempunyai komorbid atau penyakit bawaan.

RSHS Bandung melaporkan ada satu pasien bergejala Super Flu meninggal dunia saat menjalani perawatan. Begini penjelasannya.

