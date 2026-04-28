Rubrik JPNN.comMENU JPNN.com JPNN.com Pencarian kata kunci hari ini
JPNN.com - Nasional - Humaniora

Paskah Nasional GAMKI: Teladani Wolter Monginsidi dan Sam Ratulangi, Lawan Krisis!

Selasa, 28 April 2026 – 20:40 WIB
Martin Philip Sinurat menyampaikan pesan itu pada Ibadah Puncak Paskah Nasional dan Dies Natalis ke-64 GAMKI di Kotamobagu, Sulawesi Utara, Senin (27/4/2026). Foto: dok sumbet

jpnn.com, KOTAMOBAGU - Paskah mengingatkan umat Kristen bahwa kemenangan atas dosa harus dilanjutkan dengan pengorbanan kepada sesama.

Kedaulatan atas diri dan solidaritas kepada sesama ini yang menjadi jalan iman Gerakan Angkatan Muda Kristen Indonesia (GAMKI).

Kader-Kader GAMKI harus bisa memberikan diri, membaktikan pikiran, ucapan, dan tindakan untuk kemanusiaan. Hidup untuk berbagi dengan sesama. Saling peduli dan bergotong-royong.

Ketua Umum Dewan Pimpinan Pusat (DPP) GAMKI Sahat Martin Philip Sinurat menyampaikan pesan itu pada Ibadah Puncak Paskah Nasional dan Dies Natalis ke-64 GAMKI di Kotamobagu, Sulawesi Utara, Senin (27/4).

”Sebagai refleksi atas situasi global saat ini, mari lawan krisis dengan ketangguhan. Biarlah cahaya Paskah dari utara Indonesia ini memancarkan optimisme baru bagi seluruh pemuda Kristen untuk terus melayani dengan integritas dan keberanian,” kata Sahat.

Sahat menyatakan, DPP GAMKI mendukung langkah strategis pemerintah dalam memperkuat keamanan kawasan yang inklusif, guna memastikan stabilitas tetap terjaga di tengah tarikan kepentingan kekuatan besar.

"GAMKI juga mendorong pemerintah untuk melakukan diversifikasi pangan lokal guna mereduksi ketergantungan pada komoditas impor yang rentan terhadap fluktuasi geopolitik global. Bersamaan dengan itu, penguatan ekonomi nasional dilakukan melalui akselerasi hilirisasi industri dan diversifikasi investasi," lanjut Sahat.

Sahat lalu mengajak pemuda Kristen mengambil inspirasi dari Robert Wolter Monginsidi, pahlawan nasional asal Minahasa yang menjalani keyakinannya memperjuangkan kemerdekaan Indonesia dengan setia.

TAGS   GAMKI  Paskah  sam ratulangi  Kristen 
