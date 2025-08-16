Paskibraka Nasional 2025 Dikukuhkan Mensesneg Prasetyo, Megawati Hadir di Istana

jpnn.com, JAKARTA - Menteri Sekretaris Negara Prasetyo Hadi mengukuhkan 76 anggota Pasukan Pengibar Bendera Pusaka (Paskibraka) yang akan bertugas pada Upacara HUT ke-80 Kemerdekaan Republik Indonesia di Istana Merdeka, Jakarta, Minggu (17/8).

Acara ini turut dihadiri Ketua Dewan Pengarah Badan Pembinaan Ideologi Pancasila (BPIP) Megawati Soekarnoputri.

Pengukuhan berlangsung di Istana Negara, Jakarta, Sabtu (16/8), dengan Prasetyo bertindak sebagai pembina upacara. Presiden RI Prabowo Subianto tidak hadir dalam kesempatan tersebut. Pemimpin upacara adalah Ritha Lovely CF Ayomi, anggota Paskibraka 2025 asal Papua Barat.

Upacara dimulai dengan menyanyikan lagu kebangsaan Indonesia Raya, dilanjutkan pembacaan Ikrar Putra Indonesia oleh Kepala BPIP Yudian Wahyudi yang diikuti seluruh anggota Paskibraka. Dalam ikrar itu ditegaskan bahwa Paskibraka adalah putra Indonesia yang mengakui bertumpah darah satu, berbangsa satu, dan bernegara satu, yakni Negara Kesatuan Republik Indonesia yang berlandaskan Pancasila dan UUD 1945.

“Berdasarkan pengakuan-pengakuan ini dan demi kehormatanku sebagai kader bangsa, aku berjanji akan bersungguh-sungguh menjalankan kewajibanku untuk mengamalkan semua pengakuan ini dalam karya hidupku sehari-hari. Semoga Tuhan Yang Maha Esa memberkati niatku ini dengan taufik serta inayah-Nya,” demikian janji yang diucapkan para anggota Paskibraka.

Setelah pembacaan ikrar, Yudian memandu prosesi penghormatan bendera Merah Putih sebelum dilanjutkan dengan pernyataan pengukuhan oleh Prasetyo.

“Dengan memohon rida Tuhan Yang Maha Kuasa, dengan ini saya kukuhkan Pasukan Pengibar Bendera Pusaka Tingkat Pusat tahun 2025 yang akan bertugas di Istana Merdeka pada tanggal 17 Agustus 2025. Semoga Tuhan Yang Maha Kuasa memberikan rahmat dan kemudahan dalam menjalankan tugas negara,” ujar Prasetyo.

Mensesneg kemudian menyematkan lencana dan memasangkan kendit secara simbolis sebagai tanda pengukuhan. Usai acara, Prasetyo dan Megawati menyalami para anggota Paskibraka yang baru dikukuhkan, disusul tamu undangan lainnya. Acara ditutup dengan sesi foto bersama dan yel-yel Paskibraka. (antara/jpnn)