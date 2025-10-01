Pasokan Avtur Dipastikan Aman Dukung Penyelenggaraan Pertamina Grand Prix of Indonesia 2025

jpnn.com, MANDALIKA -

Pertamina Patra Niaga memastikan kesiapan pasokan avtur dalam mendukung kebutuhan avtur untuk maskapai penerbangan yang menuju Lombok, seiring penyelenggaraan Pertamina Grand Prix of Indonesia 2025 yang berlangsung pada 3–5 Oktober 2025 di Mandalika.

Event bertaraf internasional ini diperkirakan akan meningkatkan jumlah penerbangan, baik untuk penumpang maupun logistik.

Untuk mengantisipasi lonjakan kebutuhan tersebut, Pertamina Patra Niaga menyiapkan penambahan stok avtur yang disuplai dari Depot Pengisian Pesawat Udara Bandara Internasional Lombok (BIL).

Baca Juga: Pertamina Patra Niaga Tegaskan Dukung Penuh Pertamina Grand Prix of Indonesia 2025

Langkah ini merupakan bentuk dukungan penuh bagi sport tourism di Mandalika, yang tahun ini ditargetkan banyak dihadiri penonton dari dalam maupun luar negeri.

Kebutuhan avtur selama periode 29 September hingga 8 Oktober 2025 diperkirakan meningkat hingga 54 persen, dari konsumsi normal harian 91 KL menjadi 140 KL.

Untuk itu, Pertamina Patra Niaga melakukan build-up stok serta memperkuat koordinasi dengan maskapai dan otoritas bandara agar layanan energi berjalan lancar.

“Untuk mendukung dan mengantisipasi lonjakan penerbangan selama event internasional ini, kami menyiapkan tambahan stok Avtur di BIL. Pertamina Patra Niaga memastikan kesiapan distribusi agar seluruh maskapai dapat beroperasi optimal dalam penyelenggaraan event bergengsi dunia ini,” ujar Pj. Corporate Secretary Pertamina Patra Niaga Roberth MV Dumatubun.

Roberth menambahkan dukungan energi untuk transportasi udara ini menjadi bagian dari komitmen Pertamina Patra Niaga dalam mendorong perkembangan sport tourism nasional.