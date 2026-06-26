Pasokan Batu Bara Sudah Aman, Bahlil: Enggak Ada Masalah Lagi

Jumat, 26 Juni 2026 – 16:47 WIB

jpnn.com, JAKARTA - Menteri ESDM Bahlil Lahadalia menyampaikan kendala pasokan batu bara dengan spesifikasi medium rank untuk pembangkit listrik tenaga uap (PLTU) sudah terurai.

Hal ini dia katakan setelah sebelumnya Indonesia kekurangan batu bara kalori menengah, yang dibutuhkan pembangkit PLN.

Akibat kekurangan batubara ini, pemadaman listrik terjadi beberapa waktu lalu di Pulau Jawa dengan durasi lama.

“Sekarang, batu bara semua sudah on progress, jadi enggak ada masalah lagi,” ujar Bahlil setelah meresmikan Mini LNG Plant PT Sumber Aneka Gas di Tuban, Jawa Timur, Kamis (25/6).

Bahlil juga mengaku telah membentuk tim khusus untuk mengawasi proses pengadaan batu bara bagi PLN.

Hal itu untuk mencegah terulangnya persoalan pasokan yang berpotensi mengganggu ketahanan energi nasional.

Bahlil mengatakan persoalan pasokan batu bara yang dihadapi PLN bukan pertama kalinya terjadi.

Menurut dia, hal serupa juga terjadi pada 2022 sehingga perlu langkah pengawasan yang lebih ketat agar tidak terulang setiap tahun.