Pasokan BBM Aman, Pertamina Patra Niaga Optimalkan Distribusi di Jabodetabek Jabar

jpnn.com, JAKARTA - PT. Pertamina Patra Niaga Regional Jawa Bagian Barat (JBB) memastikan pasokan bahan bakar minyak (BBM) di DKI Jakarta, Banten, dan Jawa Barat tetap aman.

Perusahaan terus memantau kondisi stok sekaligus mengoptimalkan distribusi energi, guna mendukung kelancaran aktivitas masyarakat dan roda perekonomian.

Area Manager Communications, Relations & CSR Regional JBB Pertamina Patra Niaga, Susanto August Satria, mengatakan seluruh sarana dan fasilitas BBM yang menyuplai kebutuhan energi di wilayah Jabodetabek, Banten, dan Jawa Barat saat ini beroperasi dalam kondisi baik.

Baca Juga: Pertamina Tekan Emisi Karbon Lewat Pemasangan PLTS di Kapal Pengangkut Minyak

Menurutnya, Pertamina juga melakukan pengaturan distribusi secara lebih terukur dengan memprioritaskan penjadwalan mobil tangki ke SPBU, yang memiliki tingkat konsumsi BBM tinggi.

"Saat ini kami fokus pada penjadwalan mobil tangki yang melayani SPBU dengan tingkat serapan BBM tinggi, sambil terus memantau kondisi pasokan dan menjaga distribusi sesuai kebutuhan masing-masing wilayah guna mendukung ketersediaan energi bagi masyarakat," ujar Satria, Sabtu (13/6).

Dia menegaskan masyarakat tidak perlu khawatir terhadap ketersediaan BBM.

Baca Juga: Wadirut Pertamina Tekankan Urgensi Kolaborasi Lintas Bisnis untuk Perkuat Ketahanan Energi

Pertamina berkomitmen menjaga keandalan pasokan agar kebutuhan energi masyarakat tetap terpenuhi, sehingga aktivitas ekonomi dapat berjalan normal.

Pertamina juga mengapresiasi masyarakat yang telah menggunakan BBM secara bijak dengan memilih jenis bahan bakar sesuai kebutuhan dan peruntukannya.