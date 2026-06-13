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JPNN.com - Ekonomi - Bisnis

Pasokan BBM Aman, Pertamina Patra Niaga Optimalkan Distribusi di Jabodetabek Jabar

Sabtu, 13 Juni 2026 – 17:53 WIB
Pasokan BBM Aman, Pertamina Patra Niaga Optimalkan Distribusi di Jabodetabek Jabar - JPNN.COM
Pertamina Patra Niaga memastikan pasokan BBM aman, optimalkan distribusi di Jabodetabek hingga Jabar. Foto dokumentasi Pertamina

jpnn.com, JAKARTA - PT. Pertamina Patra Niaga Regional Jawa Bagian Barat (JBB) memastikan pasokan bahan bakar minyak (BBM) di DKI Jakarta, Banten, dan Jawa Barat tetap aman.

Perusahaan terus memantau kondisi stok sekaligus mengoptimalkan distribusi energi, guna mendukung kelancaran aktivitas masyarakat dan roda perekonomian.

Area Manager Communications, Relations & CSR Regional JBB Pertamina Patra Niaga, Susanto August Satria, mengatakan seluruh sarana dan fasilitas BBM yang menyuplai kebutuhan energi di wilayah Jabodetabek, Banten, dan Jawa Barat saat ini beroperasi dalam kondisi baik.

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Menurutnya, Pertamina juga melakukan pengaturan distribusi secara lebih terukur dengan memprioritaskan penjadwalan mobil tangki ke SPBU, yang memiliki tingkat konsumsi BBM tinggi.

"Saat ini kami fokus pada penjadwalan mobil tangki yang melayani SPBU dengan tingkat serapan BBM tinggi, sambil terus memantau kondisi pasokan dan menjaga distribusi sesuai kebutuhan masing-masing wilayah guna mendukung ketersediaan energi bagi masyarakat," ujar Satria, Sabtu (13/6).

Dia menegaskan masyarakat tidak perlu khawatir terhadap ketersediaan BBM.

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Pertamina berkomitmen menjaga keandalan pasokan agar kebutuhan energi masyarakat tetap terpenuhi, sehingga aktivitas ekonomi dapat berjalan normal.

Pertamina juga mengapresiasi masyarakat yang telah menggunakan BBM secara bijak dengan memilih jenis bahan bakar sesuai kebutuhan dan peruntukannya.

Pertamina Patra Niaga memastikan pasokan BBM aman, optimalkan distribusi di Jabodetabek hingga Jabar

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TAGS   pasokan BBM  Pertamina Patra Niaga   distribusi bbm  Pertamina 
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