JPNN.com - Ekonomi - Industri

Pasokan BBM Seret di Shell & BP, Bahlil Bilang Begini

Sabtu, 30 Agustus 2025 – 07:18 WIB
SPBU Shell. Foto: Shell

jpnn.com, JAKARTA - Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) Bahlil Lahadalia buka suara terkait kelangkaan BBM yang terjadi di stasiun pengisian bahan bakar umum (SPBU) swasta, yakni Shell dan BP.

Bahlil, mempersilakan agar dua SPBU swasta tersebut membeli BBM dari Pertamina. Hal ini karena pertamina masih memiliki banyak stok BBM.

“Kalau ada yang masih kurang, (SPBU swasta) silakan beli di Pertamina,” ucap Bahlil dikutip Sabtu (30/8).

Bahlil menyampaikan Kementerian ESDM sudah memberikan kuota impor BBM tambahan untuk SPBU swasta sebesar 10 persen apabila dibandingkan dengan kuota impor BBM pada 2024.

Misalkan, lanjut dia, apabila perusahaan A pada 2024 memperoleh kuota impor BBM sebesar 100 juta kiloliter (KL), maka pada 2025 pemerintah sudah meningkatkan kuota impor BBM menjadi 110 juta KL.

Apabila SPBU swasta masih kekurangan BBM untuk disalurkan, Bahlil menyarankan agar mereka membeli BBM-nya ke Pertamina, tidak mengandalkan impor.

“Ini terkait neraca ekspor-impor Indonesia. Saya pikir bukan kami pilih kasih, semuanya kami kasih, tapi kan harus dijaga juga kondisi negara ini,” ucap dia.

Bahlil juga menyampaikan bahwa stok BBM Pertamina masih banyak, sehingga bisa dibeli oleh para perusahaan pengelola SPBU swasta.

Menteri ESDM Bahlil Lahadalia buka suara terkait kelangkaan BBM yang terjadi di stasiun pengisian bahan bakar umum (SPBU) swasta

