Passion Jewelry Umumkan Cinta Laura Sebagai Brand Ambassador

jpnn.com, JAKARTA - Passion Jewelry baru saja merayakan hari jadinya yang ke-20 melalui sebuah perayaan megah bertajuk 'Legacy of Love' yang digelar di The Langham Jakarta.

Acara tersebut menjadi puncak perjalanan dua dekade Passion Jewelry dalam menghadirkan keindahan, keanggunan, dan nilai cinta yang abadi melalui karya perhiasan terbaik.

Bertepatan dengan itu, Passion Jewelry memperkenalkan Cinta Laura Kiehl sebagai brand ambassador terbaru.

Kehadiran Cinta Laura Kiehl melambangkan semangat modern, elegan, dan berdaya, sejalan dengan visi Passion Jewelry untuk menginspirasi perempuan Indonesia agar berani bersinar dengan keanggunannya sendiri.

"Cinta Laura Kiehl bagi kami adalah sosok yang mencerminkan cinta yang dimulai dari diri sendiri, autentik, percaya diri, dan tidak takut menjadi dirinya apa adanya."

"Dia menunjukkan bahwa cinta yang paling berarti adalah cinta yang menerima tanpa syarat. Dan itulah esensi yang ingin kami rayakan di 'Passion Jewelry: Unconditional Love'," ujar COO Passion Jewelry Group, Airyn Tanu dalam keterangannya.

Sementara itu, Cinta Laura meyakini bahwa cinta sejati dimulai dari mencintai diri sendiri.

"Aku percaya cinta sejati dimulai dari mencintai diri sendiri. Bersama Passion Jewelry, aku ingin menginspirasi perempuan untuk tampil yakin, berani, dan unapologetically themselves (tanpa penyesalan mereka sendiri)."