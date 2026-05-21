‘Pasti Gratis’ dari ShopeePay, Solusi Transaksi Digital Praktis & Gratis Admin Sepuasnya ke Semua Bank dan E-Wallet

jpnn.com, JAKARTA - Digitalisasi di seluruh aspek membuat kehidupan sehari-hari serba cepat dan padat. Mengirim uang atau transfer kini telah menjadi bagian dari keseharian masyarakat Indonesia.

Mulai dari urusan bisnis, isi pulsa, bayar cicilan, makanan, dan kebutuhan lainnya, kini dilakukan serba praktis lewat digital.

Namun, di balik frekuensinya yang tinggi, biaya administrasi sering kali menjadi pengeluaran kecil yang luput disadari.

Menjawab kebutuhan tersebut, aplikasi ShopeePay menghadirkan kampanye Pasti Gratis, yang memungkinkan pengguna menikmati gratis biaya admin untuk kirim uang, isi saldo, hingga tarik tunai.

Komitmen ShopeePay Dukung Pengguna Kelola Keuangan Lebih Hemat

Dalam acara media gathering bertajuk “Aplikasi ShopeePay Pasti Gratis Kirim Uang ke Bank & E-wallet Sepuasnya” yang digelar pada Rabu (20/5) di Jakarta, aplikasi ShopeePay menegaskan komitmennya untuk menghadirkan pengalaman transaksi digital yang lebih praktis, fleksibel, dan hemat bagi masyarakat Indonesia.

Acara tersebut menghadirkan Eka Nilam Dari, President Director ShopeePay Indonesia, Prita Ghozie, financial planner sekaligus CEO Zap Finance, serta sosok inspiratif Habib Ja’far, yang turut membintangi video kampanye 'Pasti Gratis' ShopeePay.

Presiden Direktur ShopeePay Indonesia, Eka Nilam Dari, mengatakan sebagai wujud komitmen aplikasi ShopeePay dalam mempercepat inklusi keuangan digital di Indonesia, perusahaan menghadirkan transaksi yang benar-benar gratis tanpa biaya tersembunyi dan tanpa hambatan.