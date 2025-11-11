Pastikan BBM di Bengkulu Aman, Pertamina Patra Niaga Regional Sumbagsel Datangkan Kapal Tanker

jpnn.com, BENGKULU - Pertamina Patra Niaga Regional Sumatera Bagian Selatan (Sumbagsel) terus mengoptimalkan penyaluran Bahan Bakar Minyak (BBM) ke seluruh Stasiun Pengisian Bahan Bakar Umum (SPBU) di wilayah Bengkulu agar kebutuhan energi masyarakat tetap terpenuhi dengan baik.

Pertamina Patra Niaga Regional Sumbagsel telah melakukan build up stok dengan Kapal Tanker yang membawa 2.000 KL (Kilo Liter) Pertalite dan 1.000 KL Pertamax untuk memastikan ketersediaan BBM di wilayah Bengkulu tetap aman.

Selain itu, kapal pengangkut BBM juga telah tiba di pelabuhan, yang akan disalurkan melalui Fuel Terminal (FT) Pulau Baai guna memenuhi kebutuhan energi masyarakat Bengkulu dan sekitarnya.

Baca Juga: Pertamina Patra Niaga Kobarkan Semangat Pejuang Energi

Area Manager Communication, Relation & CSR Pertamina Patra Niaga Regional Sumbagsel, Rusminto Wahyudi, menyampaikan Pertamina terus memantau kondisi lapangan dan memastikan suplai BBM berjalan dengan lancar.

“Pertamina berkomitmen menjaga ketersediaan energi dan memberikan pelayanan terbaik bagi masyarakat Bengkulu. Kami juga terus berkoordinasi dengan berbagai pihak untuk memastikan distribusi BBM tetap aman dan terkendali,” ujar Rusminto.

Dalam menjaga kelancaran distribusi, Pertamina terus berkoordinasi dengan Pemerintah Daerah serta institusi terkait.

Di lapangan, Pertamina Patra Niaga Regional Sumbagsel juga menambah petugas pengatur antrean (marshall) guna memastikan ketertiban dan kenyamanan masyarakat saat melakukan pengisian BBM.

Pertamina juga telah menginstruksikan seluruh SPBU di wilayah Bengkulu untuk tetap melayani masyarakat selama stok BBM masih tersedia, serta memastikan pelayanan dilakukan dengan tertib, transparan, dan sesuai ketentuan yang berlaku.