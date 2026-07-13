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Pastikan Belum Ada Reshuffle, Mensesneg: Evaluasi Menteri Tak Selalu Berujung Pergantian

Rabu, 22 Juli 2026 – 03:10 WIB
Pastikan Belum Ada Reshuffle, Mensesneg: Evaluasi Menteri Tak Selalu Berujung Pergantian - JPNN.COM
Presiden Prabowo Subianto di Istana Negara, pada Kamis (8/1). Foto: Ryana Aryadita/JPNN.com

jpnn.com, JAKARTA - Menteri Sekretaris Negara Prasetyo Hadi memastikan Presiden Prabowo Subianto belum berencana melakukan perombakan atau reshuffle Kabinet Merah Putih.

Menurut dia, evaluasi terhadap para menteri memang terus dilakukan, tetapi tidak selalu berujung pada pergantian pejabat.

“Belum ada reshuffle,” ucap Prasetyo saat di Istana Negara, pada Selasa (21/7).

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Dia menjelaskan monitoring dan evaluasi merupakan proses rutin untuk memastikan seluruh program prioritas pemerintah berjalan sesuai target.

Prabowo disebut ingin seluruh kementerian bekerja cepat, memiliki tata kelola yang baik, serta mampu menyelesaikan berbagai persoalan yang dihadapi masyarakat.

“Monitoring, pengawasan, evaluasi itu dalam konteks untuk memastikan program-program di setiap kementerian dijalankan dengan benar, dijalankan dengan cepat, dijalankan dengan tata kelola yang baik,” jelasnya.

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Politikus senior Partai Gerindra itu menegaskan publik tidak perlu mengartikan evaluasi kabinet sebagai sinyal akan segera dilakukan reshuffle.

“Evaluasi itu tidak selalu makna dari evaluasi adalah selalu berujung terjadinya pergantian atau reshuffle,” kata dia.

Menteri Sekretaris Negara Prasetyo Hadi memastikan Presiden Prabowo Subianto belum berencana melakukan reshuffle kabinet

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TAGS   Reshuffle  reshuffle kabinet  Menteri  Presiden Prabowo  Mensesneg Prasetyo Hadi 
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