Close Banner Apps JPNN.com
Download Apps JPNN.com
JPNN.com App
Aplikasi Berita Terbaru dan Terpopuler
Dapatkan di Play Store atau Apps Store
Download Apps JPNN.com
Rubrik JPNN.comMENU JPNN.com JPNN.com
Pencarian kata kunci hari ini
JPNN.com Facebook JPNN.com Twitter JPNN.com Instagram JPNN.com TikTok JPNN.com Threads JPNN.com Flipboard JPNN.com Youtube
JPNN.com - Nasional - Humaniora

Pastikan Gaji PNS & PPPK Sumsel Aman, Herman Deru: Jangan Sampai Terlambat Apalagi Dikurangi

Selasa, 04 Agustus 2026 – 14:35 WIB
Pastikan Gaji PNS & PPPK Sumsel Aman, Herman Deru: Jangan Sampai Terlambat Apalagi Dikurangi - JPNN.COM
Gubernur Sumsel Herman Deru. Foto: Cuci Hati/JPNN.com.

jpnn.com - PALEMBANG - Gubernur Sumatera Selatan Herman Deru memastikan pembayaran gaji aparatur sipil negara (ASN) di 17 kabupaten/kota Sumsel sejauh ini tetap aman, di tengah kondisi tekanan fiskal yang dihadapi sejumlah pemda.

Deru mengaku belum menerima laporan dari pemerintah daerah terkait kendala pembayaran gaji pegawai negeri sipil (PNS) maupun pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja (PPPK).

Dia berharap pemerintah daerah di Sumsel tidak termasuk dalam 490 pemda  yang disebut pemerintah pusat tengah menghadapi tekanan fiskal.

Baca Juga:

"Untuk gaji PNS, PPPK, sampai sekarang saya belum ada laporan yang terkendala. Mudah-mudahan Sumsel tidak termasuk dalam 499 pemda yang disebut mengalami tekanan fiskal tersebut," ungkap Deru, Selasa (4/8/2026).

Menurut Deru, pembayaran gaji pegawai sejak awal harus ditempatkan sebagai prioritas dalam penyusunan anggaran daerah. Kebijakan tersebut bukan karena Sumsel memiliki ruang fiskal yang berlebih, melainkan untuk memastikan kebutuhan dasar para ASN tetap terpenuhi.

"Kalau untuk gaji, take home pay ASN di Sumsel harus menjadi prioritas. Dari awal saya sudah sering mengingatkan pemda," ungkap Deru.

Baca Juga:

Dia bahkan meminta pemda tidak mengurangi maupun menunda pembayaran hak pegawai. 

Menurut dia, gaji ASN berkaitan langsung dengan kebutuhan keluarga. Mulai dari biaya pendidikan anak hingga kebutuhan sehari-hari.

Gubernur Sumsel Herman Deru pastikan gaji ASN PNS dan PPPK di Sumsel aman di tengah kondisi fiskal yang dihadapi sejumlah pemda.

Silakan baca konten menarik lainnya dari JPNN.com di Google News

TAGS   PPPK  gaji PPPK  Gaji PNS  Herman Deru  Pemda  tekanan fiskal 
BERITA PPPK LAINNYA:

JPNN VIDEO

BERITA LAINNYA
BERITA TERPOPULER
JPNN.com Facebook JPNN.com Twitter JPNN.com Line JPNN.com Telegram JPNN.com Linkedin JPNN.com WhatsApp