Close Banner Apps JPNN.com
Download Apps JPNN.com
JPNN.com App
Aplikasi Berita Terbaru dan Terpopuler
Dapatkan di Play Store atau Apps Store
Download Apps JPNN.com
Rubrik JPNN.comMENU JPNN.com JPNN.com Pencarian kata kunci hari ini
JPNN.com - Kriminal

Pastikan Kasus ‘Skandal Smanse’ Bukan Delik Aduan, Polisi Bisa Bergerak Tanpa Laporan

Selasa, 21 Oktober 2025 – 15:01 WIB
Pastikan Kasus ‘Skandal Smanse’ Bukan Delik Aduan, Polisi Bisa Bergerak Tanpa Laporan - JPNN.COM
Kabid Humas Polda Jateng Kombes Artanto. Foto: Wisnu Indra Kusuma/JPNN.com.

jpnn.com, SEMARANG - Kepolisian Daerah Jawa Tengah (Polda Jateng) menyatakan kasus video palsu editan bermuatan cabul atau deepfake yang menyeret nama guru perempuan, siswi, dan alumni SMAN 11 Semarang bukan merupakan delik aduan.

Kabid Humas Polda Jateng Kombes Artanto mengatakan kepolisian bisa langsung menindaklanjuti kasus yang dikenal dengan sebutan Skandal Smanse itu tanpa menunggu laporan dari korban.

Menurut Kombes Artanto, tindakan yang dilakukan mahasiswa Fakultas Hukum Universitas Diponegoro (Undip) Chiko Radityatama Agung Putra itu telah memenuhi unsur pelanggaran pidana.

Baca Juga:

“Secara kasat mata sudah jelas ini pelanggaran tindak pidana pornografi berbasis teknologi menggunakan AI. Karena itu, polisi tanggap dan segera bertindak supaya hal ini dapat terungkap,” ujar Artanto saat dikonfirmasi, Selasa (21/10).

Meskipun hingga kini belum ada laporan resmi yang diterima, Polda Jateng memastikan akan tetap proaktif menyelidiki kasus yang berawal dari ulah alumnus SMAN 11 Semarang tersebut.

Artanto menjelaskan unsur pelanggaran pidana dalam kasus itu sudah terlihat jelas dari konten yang beredar di media sosial. Pun, kasus tersebut sudah menjadi atensi pimpinan kepolisian dan sedang ditangani Direktorat Siber Polda Jateng.

Baca Juga:

“Sampai saat ini memang belum ada laporan, tetapi kami proaktif melakukan pelaporan terhadap peristiwa ini,” tuturnya.

Menurut Artanto, penyidik telah memulai proses klarifikasi dengan memanggil sejumlah pihak yang berkaitan dengan kasus tersebut, termasuk pihak sekolah, orang tua murid, dan para korban yang wajahnya digunakan dalam video.

Kabid Humas Polda Jateng Kombes Artanto mengatakan kepolisian bisa langsung menindaklanjuti kasus video palsu Skandal Smanse tanpa menunggu laporan dari korban.

Silakan baca konten menarik lainnya dari JPNN.com di Google News

TAGS   Skandal Smanse  Polda Jateng  deepfake  SMAN 11 Semarang  Video Cabul 
BERITA SKANDAL SMANSE LAINNYA:

JPNN VIDEO

BERITA LAINNYA
BERITA TERPOPULER
JPNN.com Facebook JPNN.com Twitter JPNN.com Line JPNN.com Telegram JPNN.com Linkedin JPNN.com WhatsApp