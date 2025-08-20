Pastikan Keamanan Masyarakat, IDSurvey Dorong Penggunaan TKDN Untuk Sertifikasi Kapal

Rabu, 20 Agustus 2025 – 18:00 WIB

jpnn.com, JAKARTA - IDSurvey sebagai holding BUMN Jasa Survei yang beranggotakan PT BKI, PT SUCOFINDO dan PT Surveyor Indonesia selalu memastikan keamanan masyarakat.

Salah satunya, melalui keamanan informasi, data dan operasional dengan menerapkan standar yang ketat.

IDSurvey telah berkontribusi dalam berbagai sektor strategis, di antaranya pengujian dan pemberian sertifikasi kapal, pengujian halal produk.

Serta, memastikan tata kelola pertambangan yang baik, serta mendorong penerapan konten lokal melalui sertifikasi TKDN.

"Lalu, tingkat komponen dalam negeri (TKDN), ISO, kredit karbon," ujar Direktur Utama IDSurvey, Arisudono Soerono.

Selain itu, IDSurvey juga memilih keterlibatan dalam program strategis nasional seperti dapur Makan Bergizi Gratis, Hilirisasi Mineral dan kajian terbaru tentang food estate.

Baca Juga: SIG Masuk Daftar 100 Perusahaan Terbesar Versi Fortune Indonesia 2025

IDSurvey juga memberikan jaminan keamanan bagi masyarakat Indonesia sebagai konsumen dari produk-produk yang telah melakukan pengujian melalui anak perusahaannya.

"IDSurvey berkomitmen untuk memberikan pelayanan yang terbaik demi keselamatan seperti coporate purpose IDSurvey "we exist for the safety of your family and mine," jelasnya.