Pastikan Kualitas BBM Hingga Fasilitas Optimal, Pertamina Patra Niaga Pantau SPBU di Serpong

jpnn.com, TANGERANG - Direktur SDM dan Penunjang Bisnis Pertamina Patra Niaga, Putut Andriatno turun langsung meninjau SPBU 34.15317 Ciater, Serpong, pada Kamis (23/10) melalui program Pantau Bareng SPBU.

Kegiatan ini dimulai dengan menyapa secara langsung para pelanggan, memberikan apresiasi, serta membagikan permen dan air minum kepada para pelanggan yang sedang bertransaksi.

Dalam kesempatan tersebut, Putut juga menjelaskan berbagai program promosi Pertamina Patra Niaga yang tengah berlangsung di bulan Oktober, sekaligus mendengarkan masukan langsung dari pelanggan terkait pelayanan di SPBU.

Selain berinteraksi, Putut juga memastikan aspek Quality & Quantity (QQ) produk BBM melalui uji tera nozzle.

Pengujian ini dilakukan untuk memastikan bahwa takaran BBM yang diterima pelanggan sesuai dengan standar dan akurat. Selanjutnya dilakukan pula pengecekan kadar air di tangki penyimpanan untuk memastikan tidak ada kontaminasi air yang dapat mempengaruhi kualitas bahan bakar.

“Pemantauan langsung seperti ini penting agar kami dapat memastikan kualitas dan ketepatan takaran BBM benar-benar sesuai standar. Kami juga ingin memastikan pelayanan di SPBU berlangsung transparan, profesional, dan maksimal sehingga pelanggan merasa aman dan puas,” jelas Putut.

Pengujian kualitas produk juga dilanjutkan menggunakan Mobil Serv-Q (Service & Quality), merupakan armada khusus milik Pertamina Patra Niaga untuk memverifikasi mutu dan kuantitas BBM secara langsung di lapangan.

Tim Serv-Q memastikan hasil pengujian sesuai standar Pertamina Way SPBU yang mencakup pengecekan warna, densitas, dan temperatur bahan bakar.