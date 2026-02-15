Close Banner Apps JPNN.com
Download Apps JPNN.com
JPNN.com App
Aplikasi Berita Terbaru dan Terpopuler
Dapatkan di Play Store atau Apps Store
Download Apps JPNN.com
Rubrik JPNN.comMENU JPNN.com JPNN.com Pencarian kata kunci hari ini
JPNN.com - Ekonomi - Industri

Pastikan Kualitas BBM, Pertamina Ajak Pemimpin Redaksi Media Tinjau Keandalan ITJ Plumpang

Minggu, 15 Februari 2026 – 20:19 WIB
Pastikan Kualitas BBM, Pertamina Ajak Pemimpin Redaksi Media Tinjau Keandalan ITJ Plumpang - JPNN.COM
Pertamina (Persero) mengajak Pemimpin Redaksi Media Massa Nasional untuk meninjau langsung operasional Integrated Terminal Jakarta (ITJ) Plumpang. Foto: Pertamina

jpnn.com, JAKARTA - PT Pertamina (Persero) mengajak Pemimpin Redaksi Media Massa Nasional untuk meninjau langsung operasional Integrated Terminal Jakarta (ITJ) Plumpang, Jumat (13/2). 

Kunjungan itu dilakukan sebagai bentuk keterbukaan Pertamina, sekaligus langkah pengawasan atas proses pengawasan kualitas BBM sebelum sampai ke masyarakat. 

Corporate Secretary PT Pertamina (Persero) Arya Dwi Paramita menegaskan, kunjungan ini menjadi momen penting karena Pertamina ingin menunjukkan kepada publik, melalui media massa, bagaimana proses pengendalian mutu dilakukan sebelum produk diterima konsumen.

Baca Juga:

“Kami mengajak Pemimpin Redaksi untuk melihat langsung bagaimana Pertamina memastikan produk BBM yang diterima masyarakat, yang ada di SPBU, telah melalui proses tahapan pemeriksaan yang sangat ketat dan diawasi langsung oleh seluruh lapisan tim di ITJ,” jelas Arya. 

Integrated Terminal Manager PT Pertamina Patra Niaga Regional Jawa Bagian Barat Subholding Commercial & Trading, I Nyoman Adi Pradana, menjelaskan bahwa Terminal Plumpang terdiri dari tiga terminal dengan kapasitas penyimpanan BBM mencapai 300 ribu kiloliter. 

Terminal ini menyalurkan BBM kepada lebih dari 120 lembaga penyalur, serta berkontribusi hingga 20 persen dari distribusi BBM nasional. 

Baca Juga:

“Peran Integrated Terminal Jakarta Plumpang sangat penting bagi ketahanan energi masyarakat. Dari terminal ini, distribusi BBM disalurkan ke berbagai lembaga penyalur untuk memenuhi kebutuhan Jakarta dan wilayah sekitarnya,” ujar Nyoman. 

Besarnya peran ITJ bagi distribusi BBM pada skala nasional mendorong Pertamina mengutamakan proses penjagaan mutu dan kualitas produk BBM. 

Pertamina (Persero) mengajak Pemimpin Redaksi Media Massa Nasional untuk meninjau langsung operasional Integrated Terminal Jakarta (ITJ) Plumpang.

Silakan baca konten menarik lainnya dari JPNN.com di Google News

TAGS   Pertamina  BBM  ITJ Plumpang  kualitas BBM  RON 
BERITA PERTAMINA LAINNYA:

JPNN VIDEO

BERITA LAINNYA
BERITA TERPOPULER
JPNN.com Facebook JPNN.com Twitter JPNN.com Line JPNN.com Telegram JPNN.com Linkedin JPNN.com WhatsApp