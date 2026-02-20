Close Banner Apps JPNN.com
Pastikan Mudik Aman: BKI Dampingi Ditjen Hubla Cek Uji Petik Kelaiklautan Kapal Laut Penumpang

Jumat, 20 Februari 2026 – 14:04 WIB
PT Biro Klasifikasi Indonesia (BKI) bersama Direktorat Jenderal Perhubungan Laut, Kementerian Perhubungan RI, melaksanakan Uji Petik Kelaiklautan Kapal Penumpang Angkutan Lebaran 2026 di Kantor Kesyahbandaran dan Otoritas Pelabuhan (KSOP) Utama Makassar pada Rabu (18/2). Foto dok BKI

jpnn.com, MAKASSAR - PT Biro Klasifikasi Indonesia (BKI) mendampingi Direktorat Jenderal Perhubungan Laut, Kementerian Perhubungan mengecek Uji Petik Kelaiklautan Kapal Penumpang Angkutan Lebaran 2026 di Kantor Kesyahbandaran dan Otoritas Pelabuhan (KSOP) Utama Makassar pada Rabu (18/2).

Kegiatan ini dilakukan untuk memastikan kapal penumpang yang akan melayani arus mudik memenuhi standar keselamatan dan siap beroperasi.

Uji kelaiklautan atau uji petik dilakukan melalui pemeriksaan langsung terhadap kondisi kapal, termasuk fisik kapal, mesin, perlengkapan keselamatan, serta fasilitas pendukung lainnya.

Langkah ini bertujuan memastikan kapal dalam kondisi layak sebelum mengangkut penumpang pada periode mudik Lebaran 2026.

Direktur Utama BKI, R. Benny Susanto menuturkan kehadiran BKI dalam kegiatan ini merupakan bentuk dukungan perusahaan sebagai penyedia jasa survei dan klasifikasi maritim untuk memastikan proses pemeriksaan berjalan sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

"Melalui uji petik ini, pemeriksaan tidak hanya mencakup kelengkapan dokumen, tetapi juga pengecekan langsung terhadap peralatan keselamatan dan kesiapan teknis kapal," ujar Benny.

Pemeriksaan dilakukan untuk mencegah potensi kelalaian dalam pengoperasian kapal, serta memastikan kapal mampu beroperasi dengan aman, termasuk saat terjadi lonjakan jumlah penumpang selama masa Lebaran.

Selain aspek teknis, pemeriksaan juga mencakup kesiapan fasilitas umum dan kebersihan kapal guna mendukung kenyamanan penumpang.

Melalui pendampingan teknis dan pemeriksaan objektif, BKI terus mendukung pengawasan keselamatan pelayaran guna meminimalkan risiko dan menjaga standar keamanan

