Pastikan P3TGAI Tepat Sasaran, Ibas Sebut Irigasi Kuat Kunci Kesejahteraan Petani

jpnn.com, MAGETAN - Wakil Ketua MPR Edhie Baskoro Yudhoyono alias Ibas turun langsung meninjau pelaksanaan Program Percepatan Peningkatan Tata Guna Air Irigasi (P3TGAI) di Kabupaten Magetan, Jawa Timur.

Ibas juga menghadiri audiensi dan silaturahmi kebangsaan MPR RI bersama warga Desa Banyudono bertajuk 'Penguatan Program Irigasi Demi Kesejahteraan Petani'.

Dalam kesempatan tersebut, Ibas yang juga menjabat Ketua Fraksi Partai Demokrat DPR menegaskan penguatan irigasi, peningkatan hasil panen, serta keberpihakan pada petani merupakan fondasi penting bagi kesejahteraan desa sekaligus ketahanan pangan nasional.

Dalam kunjungan lokasi program irigasi P3TGAI yang telah dijalankan dan menyampaikan apresiasi atas capaian sektor pertanian desa yang dinilainya sudah menunjukkan kinerja positif.

Legislator dari Dapil Jawa Timur VII tersebut mengungkapkan Kabupaten Magetan saat ini berada dalam kondisi surplus pangan.

“Alhamdulillah, Magetan surplus. Dari sekitar 240 ton produksi padi, kebutuhan konsumsi hanya sekitar 100 ton, sehingga ada surplus kurang lebih 140 ton. Ini berkah sekaligus kekuatan pangan kita,” ujar Ibas saat berdialog di area persawahan Desa Banyudono.

Lebih lanjut alumnus S3 IPB University tersebut membuka silaturahmi dengan warga Desa Banyudono dengan menegaskan dukungan Partai Demokrat agar petani semakin sejahtera dan mandiri.

Ibas mendorong agar hasil pertanian desa dimanfaatkan untuk memenuhi kebutuhan rumah tangga terlebih dahulu, sekaligus dapat disalurkan ke daerah lain yang membutuhkan, termasuk wilayah yang tengah tertimpa bencana.