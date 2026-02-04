Pastikan Penyaluran Pensiun Lancar, TASPEN Ajak Peserta Untuk Autentikasi Awal Bulan

jpnn.com, JAKARTA - PT TASPEN (Persero) mengingatkan seluruh peserta untuk melakukan autentikasi secara rutin setiap awal bulan.

Langkah itu dilakukan dalam rangka memperkuat komitmen layanan dan memastikan penyaluran manfaat pensiun berjalan secara tepat, aman, dan lancar kepada para peserta yang berhak.

Autentikasi itu bertujuan menjaga keakuratan data peserta sekaligus memastikan hak pensiun diterima oleh pihak yang berhak.

Sebagai upaya TASPEN dalam menghadirkan layanan yang semakin adaptif terhadap kebutuhan peserta di era digital, proses autentikasi dapat dilakukan dengan mudah melalui aplikasi Andal by Taspen yang dapat diakses pada smartphone Android maupun iOS.

Corporate Secretary TASPEN, Henra, menyampaikan bahwa autentikasi awal bulan bukan sekadar kewajiban bagi para peserta pensiunan TASPEN, melainkan cara TASPEN untuk memastikan setiap penyaluran manfaat pensiun dapat berjalan dengan lancar dan tepat waktu kepada yang berhak.

"Sejak tahun 2025, TASPEN mengeluarkan inovasi digital berbentuk superapps Andal by Taspen yang telah membantu proses autentikasi menjadi lebih mudah dan praktis kepada lebih dari 2,5 juta orang yang sudah mengunduhnya," ujarnya.

Autentikasi awal bulan melalui aplikasi Andal by Taspen dapat diunduh pada PlayStore maupun AppStore.

Autentikasi melalui Andal by Taspen juga tidak terbatas atau bergantung pada satu perangkat.