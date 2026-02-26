Close Banner Apps JPNN.com
JPNN.com - Daerah - Sulsel

Pastikan Perangkat Tetap Opitimal, Lenovo Tingkatkan Layanan Purnajual

Kamis, 26 Februari 2026 – 16:50 WIB
Lenovo Indonesia memperkuat layanan purnajual di Indonesi sebagai bagian dari strategi menjaga penggunanya di tengah kebutuhan yang kian meningkat. ilustrasi. Foto: Lenovo

jpnn.com, JAKARTA - Lenovo Indonesia memperkuat layanan purnajual di Indonesi sebagai bagian dari strategi menjaga penggunanya di tengah kebutuhan yang kian meningkat.

Produsen teknologi asal Tiongkok itu memahami bahwa nilai sebuah perangkat tidak hanya ditentukan oleh spesifikasi dan harga di awal pembelian, tetapi juga oleh dukungan layanan yang menyertainya sepanjang masa penggunaan.

Oleh karena itu, Lenovo menawarkan ekosistem layanan purnajual yang menyeluruh sebagai bagian dari pengalaman pengguna.

Ekosistem ini memastikan perangkat tetap andal dengan kinerja stabil, sekaligus menghadirkan pengalaman penggunaan yang lancar untuk produktivitas maupun hiburan sehari-hari.

Lenovo menyediakan beragam opsi purna jual yang fleksibel dan mudah diakses.

Layanan itu mencakup perlindungan perangkat, kemudahan perbaikan, dan dukungan teknis yang responsif, termasuk Advance Exchange, Accidental Damage Protection (ADP), Onsite Service, Premium Care, hingga Legion Ultimate Support (LUS), sehingga pengguna bisa memilih layanan sesuai kebutuhan mereka dan kembali fokus pada aktivitas, seiring perangkat semakin sering digunakan.

“Bagi Lenovo, pengalaman pelanggan tidak hanya ditentukan oleh inovasi produk, tetapi juga oleh kualitas layanan yang menyertainya. Kami ingin memastikan pengguna IdeaPad, Yoga, maupun Legion mendapatkan nilai lebih melalui dukungan aftersales yang menyeluruh, sehingga mereka dapat menggunakan perangkat Lenovo dengan lebih tenang dan percaya diri dalam jangka panjang,” ujar Santi Nainggolan, Consumer Product Lead Lenovo Indonesia.

Layanan purnajual Lenovo tidak hanya untuk perangkat laptop, tetapi juga monitor.

Lenovo Indonesia memperkuat layanan purnajual di Indonesi sebagai bagian dari strategi menjaga penggunanya di tengah kebutuhan yang kian meningkat.

