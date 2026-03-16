Close Banner Apps JPNN.com
Download Apps JPNN.com
JPNN.com App
Aplikasi Berita Terbaru dan Terpopuler
Dapatkan di Play Store atau Apps Store
Download Apps JPNN.com
Rubrik JPNN.comMENU JPNN.com JPNN.com Pencarian kata kunci hari ini
JPNN.com - Entertainment - Gosip

Pastikan Ressa Rossano Tidak Dibuang, Denada Ungkap Sebuah Penyesalan

Senin, 16 Maret 2026 – 22:22 WIB
Pastikan Ressa Rossano Tidak Dibuang, Denada Ungkap Sebuah Penyesalan - JPNN.COM
Denada Tambunan. Foto: Instagram/denadaindonesia

jpnn.com, JAKARTA - Penyanyi Denada akhirnya buka suara mengenai alasan di balik keputusannya menyerahkan putranya, Ressa Rizky Rossano, untuk diasuh oleh kerabatnya di Banyuwangi.

Dia menegaskan, langkah tersebut dilakukan bukan karena ingin membuang buah hati.

Menurutnya, hal itu dilakukan agar bisa memberikan gambaran keluarga yang ideal bagi tumbuh kembang Ressa.

"Ressa itu bukan kesalahan, Ressa itu tidak dibuang. Aku tidak pernah membuang dia. Aku jaga dia, aku pertahankan dia, dan aku lahirkan dia," ungkal Denada melalui kanal Feni Rose Official di YouTube, dikutip Senin (16/3).

Sebab, Denada merasa tidak mampu memberikan keluarga utuh jika Ressa tetap bersamanya, mengingat statusnya yang belum menikah saat itu.

Oleh karena itu, pelantun Pitik Gemoy tersebut merasa buah hatinya akan merasa kehangatan keluarga seutuhnya apabila tinggal bersama kerabatnya.

"Bayangan aku pada saat itu, Ressa akan berada bersama keluarga dekat, di mana Om Dino dan Tante Ratih memang sudah lama sekali menginginkan anak laki-laki. Aku pikir perfect, karena Ressa akan tumbuh di mana dia akan melihat ada sosok bapak dan sosok ibu," ucap Denada.

Dengan keputusannya itu, Ressa pun tidak perlu mendapatkan stigma negatif dari lingkungan sosial

Penyanyi Denada akhirnya buka suara mengenai alasan di balik keputusannya menyerahkan putranya, Ressa Rizky Rossano, untuk diasuh oleh kerabat di Banyuwangi.

Silakan baca konten menarik lainnya dari JPNN.com di Google News

TAGS   Denada  Anak Denada  Ressa Rossano  kasus Denada 
BERITA DENADA LAINNYA:

JPNN VIDEO

BERITA LAINNYA
BERITA TERPOPULER
JPNN.com Facebook JPNN.com Twitter JPNN.com Line JPNN.com Telegram JPNN.com Linkedin JPNN.com WhatsApp