Pastikan Ressa Rossano Tidak Dibuang, Denada Ungkap Sebuah Penyesalan

jpnn.com, JAKARTA - Penyanyi Denada akhirnya buka suara mengenai alasan di balik keputusannya menyerahkan putranya, Ressa Rizky Rossano, untuk diasuh oleh kerabatnya di Banyuwangi.

Dia menegaskan, langkah tersebut dilakukan bukan karena ingin membuang buah hati.

Menurutnya, hal itu dilakukan agar bisa memberikan gambaran keluarga yang ideal bagi tumbuh kembang Ressa.

"Ressa itu bukan kesalahan, Ressa itu tidak dibuang. Aku tidak pernah membuang dia. Aku jaga dia, aku pertahankan dia, dan aku lahirkan dia," ungkal Denada melalui kanal Feni Rose Official di YouTube, dikutip Senin (16/3).

Sebab, Denada merasa tidak mampu memberikan keluarga utuh jika Ressa tetap bersamanya, mengingat statusnya yang belum menikah saat itu.

Oleh karena itu, pelantun Pitik Gemoy tersebut merasa buah hatinya akan merasa kehangatan keluarga seutuhnya apabila tinggal bersama kerabatnya.

"Bayangan aku pada saat itu, Ressa akan berada bersama keluarga dekat, di mana Om Dino dan Tante Ratih memang sudah lama sekali menginginkan anak laki-laki. Aku pikir perfect, karena Ressa akan tumbuh di mana dia akan melihat ada sosok bapak dan sosok ibu," ucap Denada.

Dengan keputusannya itu, Ressa pun tidak perlu mendapatkan stigma negatif dari lingkungan sosial