Pastikan Stok Beras Aman, Novita Wijayanti Cek Gudang Bulog Gumilir Cilacap

jpnn.com - Anggota DPR RI dari Fraksi Partai Gerindra Novita Wijayanti mengecek langsung ketersediaan beras di gudang Bulog Gumilir, Kabupaten Cilacap, Jawa Tengah.

Dalam kunjungan itu, Novita ingin memastikan ketersediaan pangan dan kondisi stok beras pemerintah tetap aman bagi masyarakat.

Novita menyampaikan bahwa kondisi ketahanan pangan nasional saat ini menunjukkan perkembangan yang positif.

Bendahara Fraksi Partai Gerindra DPR RI itu menyebut surplus pangan sudah mulai tercapai seiring meningkatnya serapan gabah petani dan pengelolaan stok yang semakin baik.

"Kondisi surplus sudah tercapai. Ini menjadi bukti bahwa langkah pemerintah dalam menjaga ketahanan pangan berjalan dengan baik dan harus terus dipertahankan," kata Novita dalam keterangannya, di Jakarta, Selasa (5/5/2026).

Dia juga berdialog dengan kepala bulog cabang Banyumas Prawoko Setyo Aji, kepala Gudang Bulog Gumilir, serta kepala Gudang Bulog Cindaga untuk memastikan seluruh proses penyimpanan dan distribusi pangan berjalan optimal.

Anggota Komisi V DPR itu juga menekankan pentingnya penyerapan gabah petani dengan harga yang sesuai ketentuan pemerintah, yakni Rp 6.500 per kilogram.

Menurut dia, kebijakan itu sebagai bentuk keberpihakan negara kepada petani agar tetap memperoleh keuntungan yang layak.