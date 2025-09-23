Close Banner Apps JPNN.com
JPNN.com - Entertainment - Seleb

Pastikan Tak Ada Unsur Pihak Ketiga Dalam Rumah Tangganya, Eza Gionino Bilang Begini

Selasa, 23 September 2025 – 03:10 WIB
Aktor Eza Gionino (baju putih) dan kuasa hukumnya, Raka Danira. Foto: Firda/JPNN.com

jpnn.com, JAKARTA - Aktor Eza Gionino menegaskan tak ada unsur pihak ketiga yang menyebabkan rumah tangganya berada di ujung tanduk.

Seperti diketahui, Eza Gionino sedang menjalani proses perceraian setelah istrinya, Meiza Aulia menggugat cerai ke Pengadilan Agama (PA) Cibinong.

Pria 35 tahun itu mengaku bahwa permasalahan rumah tangganya disebabkan oleh persoalan komunikasi.

"Tidak ada pihak ketiga sekali lagi, tidak ada siapa pun, jadi, murni karena komunikasi kami yang salah, yang kurang, dan akhirnya Alhamdulillah dibantu keluarga supaya kami bisa bertemu," ujar Eza Gionino di PA Cibinong, Kabupaten Bogor, Senin (22/9).

Seiring dengan proses perceraian, Eza memang sudah tak tinggal seatap dengan istri dan ketiga anaknya.

Dia mengaku sudah satu bulan dirinya tinggal terpisah dengan istri serta anak-anaknya.

Di persidangan perdana perceraiannya, Eza Gionino berkesempatan bertemu dengan istri dan anak bungsunya, Akshay Gionino.

Dia pun tampak emosional karena akhirnya bisa bertemu dengan orang-orang terkasihnya.

