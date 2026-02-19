Pasukan Amerika Serikat Bersiaga untuk Serang Iran, Trump Minta Pertimbangan

jpnn.com - ANKARA - Anadolu melaporkan pada Kamis (19/2) bahwa pasukan Amerika Serikat dilaporkan berada dalam posisi siap untuk melancarkan serangan ke Iran paling cepat akhir pekan ini, meskipun Presiden AS Donald Trump belum membuat keputusan akhir.

Mengutip laporan CNN, kantor berita Turki itu menyebutkan bahwa pasukan AS telah bersiap untuk kemungkinan melakukan serangan ke Iran dalam beberapa hari mendatang setelah kekuatan udara dan laut dikerahkan ke Timur Tengah.

Pada Rabu, Donald Trump menggelar pertemuan untuk meninjau perkembangan terbaru dengan Iran dan mempertimbangkan langkah lanjutan, termasuk negosiasi diplomatik dan opsi militer, menurut laporan portal berita Axios seperti dikutip oleh Anadolu.

Pertemuan itu dihadiri utusan Timur Tengah Steve Witkoff, penasihat senior Jared Kushner, dan Menteri Luar Negeri Marco Rubio.

Mereka memberikan pengarahan kepada Trump tentang pembicaraan nuklir dengan delegasi Iran di Jenewa pekan ini dan kemungkinan opsi yang akan diambil.

Para pejabat memperingatkan bahwa opsi militer terhadap Iran berisiko memicu konflik regional yang jauh lebih luas dibandingkan operasi terbatas di Venezuela pada Januari lalu.

Dalam pertemuan itu, Trump juga menerima laporan terbaru tentang negosiasi terkait perang Rusia-Ukraina dan pertemuan perdana Dewan Perdamaian bentukan Trump untuk menangani krisis di Gaza, Palestina. (antara/jpnn)