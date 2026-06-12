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JPNN.com - Internasional

Pasukan Israel Menduduki 2 Desa di Suriah Selatan, Timbulkan Kegusaran Warga

Jumat, 12 Juni 2026 – 07:45 WIB
Pasukan Israel Menduduki 2 Desa di Suriah Selatan, Timbulkan Kegusaran Warga - JPNN.COM
Photo file: Sejumlah anggota pasukan keamanan internal Suriah terlihat ditempatkan di pintu masuk lingkungan Sheikh Maqsoud di Aleppo, Suriah utara, Sabtu (10/1/2026). ANTARA/Xinhua/Stringer/aa.

jpnn.com - BEIRUT - Pasukan Israel menduduki dua desa di Provinsi Daraa, Suriah selatan, Kamis (11/6). Kantor berita pemerintah Suriah, SANA, melaporkan bahwa pasukan Israel memasuki desa Maariya dan Al-Arida.

Pasukan Israel juga mendirikan pos pemeriksaan yang menghambat pergerakan warga setempat.

Kepala Desa Maariya Abedin Muwafaq Mahmoud mengatakan sejumlah kendaraan militer Israel memasuki wilayahnya pada dini hari.

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Kendaraan-kendaraan itu ditempatkan di dekat pintu masuk timur Maariya, tidak jauh dari sebuah sumur.

Menurut Mahmoud, tentara Israel memeriksa kendaraan umum dan pribadi yang melintas di kawasan tersebut.

Pasukan Israel kemudian bergerak menuju pintu masuk desa Al-Arida. Mereka mendirikan pos pemeriksaan dan melakukan inspeksi.

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Menurut Mahmoud, tindakan militer Israel itu menimbulkan kegusaran warga, terutama karena bertepatan dengan jadwal ujian sekolah.

Akibat tindakan Israel itu, sejumlah siswa dilaporkan terlambat tiba di lokasi ujian.

Pasukan Israel menduduki dua desa di Suriah selatan. Tindakan Israel ini menimbulkan kegusaran bagi warga setempat.

Sumber ANTARA

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TAGS   Israel  pasukan israel  Suriah  militer 
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