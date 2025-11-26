Pasutri di Palembang Jadi Korban Perampokan, Suami Tewas, Istri Kritis

jpnn.com - Pasangan suami istri di Palembang menjadi korban perampokan di tokonya di sebuah ruko Toko Kemplang Suwandi, Jalan Pengadilan, Kelurahan 15 Ilir, Kecamatan Ilir Timur 1 Palembang, Selasa (25/11/2025) malam.

Korban bernama Darma Kusuma (52) ditemukan tewas dengan luka gorok di bagian leher di dalam ruko.

Sementara istrinya Yeni Kawi (40) juga mengalami luka serupa dan dalam kondisi kritis.

Korban Yeni saat ini dirawat di RS Charitas Palembang untuk mendapatkan penanganan dari tim medis.

Dedi Ketua RT 29 membenarkan adanya kejadian perampokan tersebut. Dia mengaku datang ketika lokasi sudah ramai dan belum mengetahui detail kronologi.

“Saya sampai di sini sudah ramai orang. Informasinya ada dua korban, suami meninggal dan istrinya kritis karena digorok,” ungkap Dedi.

Kasatreskrim Polrestabes Palembang AKBP Andrie Setiawan menerangkan bahwa pihaknya masih melakukan pendalaman terkait motif dan identitas pelaku.

“Untuk sementara ini terduga pelaku satu orang dan masih kami kejar. Kami masih melakukan penyelidikan dan memeriksa rekaman CCTV di sekitar lokasi,” terang Andrie.