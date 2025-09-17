Close Banner Apps JPNN.com
Download Apps JPNN.com
JPNN.com App
Aplikasi Berita Terbaru dan Terpopuler
Dapatkan di Play Store atau Apps Store
Download Apps JPNN.com
Rubrik JPNN.comMENU JPNN.com JPNN.com Pencarian kata kunci hari ini
JPNN.com - Kriminal

Pasutri Ini Sudah Mencuri Motor di 30 Lokasi, Alamak

Rabu, 17 September 2025 – 02:22 WIB
Pasutri Ini Sudah Mencuri Motor di 30 Lokasi, Alamak - JPNN.COM
Kapolres Bojonegoro, Jawa Timur, AKBP Afrian Satya Permadi saat memimpin konferensi pers di halaman Mapolres setempat, Selasa (16/9/2025). (ANTARA/M. Yazid)

jpnn.com - Pasangan suami istri (pasutri) berinisial TH (41) dan WI (42) ditangkap polisi dari Polres Bojonegoro, Jawa Timur terkait pencurian motor.

Polisi menyebut pasutri ini sudah beraksi melakukan pencurian sepeda motor di 30 Tempat Kejadian Perkara (TKP) di wilayah itu.

Kapolres Bojonegoro AKBP Afrian Satya Permadi mengatakan dua pelaku yang ditangkap polisi pekan lalu merupakan warga Kecamatan Ngimbang, Kabupaten Lamongan, Jawa Timur.

Baca Juga:

"Hasil penyidikan polisi, pencurian dilakukan pasutri mulai Mei sampai September 2025 ada 30 TKP," katanya saat konferensi pers di Mapolres Bojonegoro, Selasa (16/9/2025).

Adapun tiga TKP yang dilaporkan ke Polres Bojonegoro, di antaranya di depan toko Desa Sidomulyo, Kecamatan Kedungadem, tepi jalan Desa Jipo, Kecamatan Kepohbaru dan di parkiran masjid Baiturrohim Desa Sidobandung, Kecamatan Balen.

Pihak Polres Bojonegoro akan melakukan koordinasi dengan Polres Tuban dan Lamongan untuk memastikan TKP lain.

Baca Juga:

Dalam beraksi, kedua tersangka lebih dulu berkeliling untuk mencari sasaran sepeda motor dengan kunci yang menancap pada kendaraan terutama di area masjid dan persawahan.

"Pelaku diamankan anggota Satreskrim Polres Bojonegoro bersama polsek di jalan wilayah Kedungadem saat sedang mencuri di wilayah tersebut," ujarnya.

Pasangan suami istri (pasutri) berinisial TH (41) dan WI (42) ditangkap polisi dari Polres Bojonegoro, Jawa Timur gegara mencuri motor.

Silakan baca konten menarik lainnya dari JPNN.com di Google News

TAGS   mencuri motor  pencurian  Pasutri  Polres Bojonegoro  AKBP Afrian Satya Permadi  Penadah 
BERITA MENCURI MOTOR LAINNYA:

JPNN VIDEO

BERITA LAINNYA
BERITA TERPOPULER
JPNN.com Facebook JPNN.com Twitter JPNN.com Line JPNN.com Telegram JPNN.com Linkedin JPNN.com WhatsApp