Pati Madiun

Rabu, 21 Januari 2026 – 08:01 WIB

jpnn.com - Yang terjadi di Nganjuk terjadi lagi di Ponorogo. Bupati Nganjuk ditangkap KPK karena untuk jadi pejabat harus bayar ke bupati.

Ternyata tahun lalu terjadi lagi: di Ponorogo. Bupati Ponorogo ditangkap KPK.

Tahun ini masih pula terjadi di Pati. Bupati Pati Sudewo ditangkap KPK di persoalan yang sama.

Baca Juga: Point 100

Apa kesimpulan Anda?

Saya pusing. Tidak bisa menyimpulkan.

Begitu gelapnya mata pelakunya –apalagi hatinya.

Baca Juga: Rambo Batman

Katakanlah tidak takut Tuhan dengan neraka-Nya. Tetapi dari mana datangnya perasaan bahwa yang seperti itu tidak akan ketahuan?

Bukankah transaksi seperti itu melibatkan lebih dari tiga orang? Kenapa tidak punya perasaan bahwa transaksi seperti itu pasti bocor?