Dahlan Iskan

Pati Madiun

Oleh: Dahlan Iskan

Rabu, 21 Januari 2026 – 08:01 WIB
Pati Madiun
Dahlan Iskan.

jpnn.com - Yang terjadi di Nganjuk terjadi lagi di Ponorogo. Bupati Nganjuk ditangkap KPK karena untuk jadi pejabat harus bayar ke bupati.

Ternyata tahun lalu terjadi lagi: di Ponorogo. Bupati Ponorogo ditangkap KPK.

Tahun ini masih pula terjadi di Pati. Bupati Pati Sudewo ditangkap KPK di persoalan yang sama.

Apa kesimpulan Anda?

Saya pusing. Tidak bisa menyimpulkan.

Begitu gelapnya mata pelakunya –apalagi hatinya.

Katakanlah tidak takut Tuhan dengan neraka-Nya. Tetapi dari mana datangnya perasaan bahwa yang seperti itu tidak akan ketahuan?

Bukankah transaksi seperti itu melibatkan lebih dari tiga orang? Kenapa tidak punya perasaan bahwa transaksi seperti itu pasti bocor?

Tentu KPK bisa melakukan tangkap tangan karena mendapat info. Info sejenis itu paling banyak datang dari ordal. Terutama dari mereka yang kena geser.

