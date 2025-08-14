Close Banner Apps JPNN.com
Download Apps JPNN.com
JPNN.com App
Aplikasi Berita Terbaru dan Terpopuler
Dapatkan di Play Store atau Apps Store
Download Apps JPNN.com
Rubrik JPNN.comMENU JPNN.com JPNN.com Pencarian kata kunci hari ini
JPNN.com - Politik - Legislatif

Pati Membara, Ketua Komisi II Soroti Banyak Daerah Belum Mandiri

Kamis, 14 Agustus 2025 – 20:43 WIB
Pati Membara, Ketua Komisi II Soroti Banyak Daerah Belum Mandiri - JPNN.COM
Ketua Komisi II DPR RI Rifqinizamy Karsayuda (ANTARA/HO-Humas DPR RI)

jpnn.com, JAKARTA - Ketua Komisi II DPR RI Rifqinizamy Karsayuda mengatakan heboh permasalahan sosial dan politik di Pati, Jawa Tengah, harus dilihat dari empat perspektif.

Pertama, kata dia, kemandirian fiskal demi memperoleh pendapatan asli daerah di sejumlah provinsi dan kabupaten atau kota yang masih rendah.

Rifqi sapaan Rifqinizamy Karsayuda mengatakan banyak provinsi dan kabupaten atau kota yang bergantung dengan transfer dana pusat.

Baca Juga:

"Bergantung sangat tinggi kepada transfer dana pusat ke daerah, yaitu transfer APBN ke daerah," kata dia kepada awak media, Kamis (14/7).

Rifqi menyebutkan daerah otomatis gelagapan ketika pemerintah membuat kebijakan efisiensi APBN dan refocusing atau peninjauan ulang program.

Legislator Fraksi NasDem itu mengatakan kepala daerah kemudian membuat inisiatif berupa meningkatkan pendapatan dari pajak saat transfer pusat yang macet akibat efisiensi. 

Baca Juga:

"Problem ini menjadi sengkarut karena masalah ekonomi daerah, ekonomi regional, bahkan ekonomi nasional kita, itu, kan, pada posisi yang sedang tinggi dinamikanya dan tidak baik-baik saja," ujar dia.

Rifqi mengatakan perspektif kedua dari persoalan di Pari ialah soal komunikasi politik antara pejabat publik dengan masyarakat. Menurutnya, kebijakan yang ingin diambil seharusnya menggunakan akuntabilitas dan transparansi kinerja. 

Ketua Komisi II DPR RI Rifqinizamy Karsayuda mengatakan banyak daerah sebenarnya menggantungkan anggaran dari transfer pusat.

Silakan baca konten menarik lainnya dari JPNN.com di Google News

TAGS   PATI  Bupati Pati  Anggaran Daerah  Rifqinizamy Karsayuda  Komisi Ii Dpr 
BERITA PATI LAINNYA:

JPNN VIDEO

BERITA LAINNYA
BERITA TERPOPULER
JPNN.com Facebook JPNN.com Twitter JPNN.com Line JPNN.com Telegram JPNN.com Linkedin JPNN.com WhatsApp